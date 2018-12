Firea vrea sa dea gratuitate la transport pentru toti elevii din Bucuresti

Ziare.

"Se acorda gratuitate la transportul public local de calatori pentru toti elevii din invatamintul preuniversitar obligatoriu acreditat/autorizat care frecventeaza cursurile unei institutii de invatamant din municipiul Bucuresti, pe mijloacele de transport public de calatori ale operatorilor de transport ce presteaza servicii de transport pe raza teritoriala a Municipiului Bucuresti", se arata in proiectul citat.Primaria Municipiului Bucuresti a tinut sa sublinieze ca desfasoara o activitate sustinuta pentru a sprijini prin toate formele legale imbunatatirea conditiilor in care se desfasoara activitatea de invatamant in Bucuresti, inclusiv atragerea calatorilor tineri catre transportul de suprafata si incurajarea utilizarii transportului in comun in detrimentul vehiculului personal."Elevii din invatamantul preuniversitar obligatoriu trebuie sa beneficieze de accesul liber la unitatile scolare in care activeaza. Primaria Municipiului Bucuresti si operatorul propriu de transport au inregistrat de-a lungul anilor solicitari din partea cetatenilor bucuresteni, cu privire la acordarea transportului gratuit pentru elevii cu varsta de pana la 18 ani. (...)Totusi, un beneficiu acordat prin reglementari legale, mai ales in conditiile in care vorbim de o categorie ce nu are venituri proprii si anume elevii, trebuie promovat si facilitat", se mai arata in document.