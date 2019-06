Fiul de un an al primarului din Iasi are casa de 250.000 de euro. Care este explicatia lui Mihai Chirica

Ziare.

Primarul Mihai Chirica a declarat, pentru Mediafax, ca locuinta inregistrata pe numele fiului sau, care a fost reprezentant la notar de bunica, a fost cumparata cu bani pusi de-o parte de familia edilului, insa, potrivit legislatiei romanesti, copilul nu poate fi reprezentat la inregistrarea proprietarii de parinti, ci de un tutore."Proprietatea a fost de la inceput achizitionata pe numele copilului, care este minor, iar prin legislatia nationala parintii nu pot achizitiona in numele copiilor, de aceea s-a facut cu un tutore, care este bunica acestuia. Sigur, bunica a avut un dublu rol aici, si de tutore si pentru faptul ca a sustinut o parte din costurile cu proprietatea din Iasi.O mare parte din bani sunt asigurati de catre noi, familia, iar o parte din bani sunt pusi de catre bunica, care si-a vandut o proprietate, de asemenea din Iasi. Am si declarat cu ce suma, cu ‪100.000 de euro, cu care a contribuit la aceasta achizitie", a spus primarul Iasului.Acesta a explicat ca a trecut proprietatea in valoare de 250.000 de euro in declaratia de avere, mentionand ca este a fiului, pentru ca "nu e nimic de ascuns"."Pretul este pretul pe care l-a oferit piata in momentul de fata si cu siguranta as fi preferat sa nu ne cheltuim toti banii pentru asta. Dar tot ceea ce am acumulat pe parcusul ultimilor ani, inclusiv bunurile care sunt in momentul de fata ale fiicelor mele, pentru ca nu le-am mai tinut pentru noi, familia, arata exact intentia de a face acest lucru, cat timp suntem noi in viata, noi cei care avem posibilitatea sa le instrainam pentru a ne face datoria si fata de urmasii nostri.E la fel de simplu de inteles ca si gestul pe care l-a facut bunica copilului meu, deci mama mea, si acelasi gest pe care il va face soacra mea, respectiv mama sotiei mele. Prin urmare nu avem nimic de ascuns din acest punct de vedere, este absolut legal ca un copil minor sa poata achizitiona bunuri sub controlul unui tutore, asa cum s-a intamplat si de regula tutorele se alege din cadrul familiei, cum am facut si noi", a mai spus primarul Iasului.Intrebat daca prin inregistrarea locuintei pe numele fiului minor, a dorit "punerea la adapost" in cazul unei anchete, Chirica a raspuns ca astfel de bunuri "nu pot fi atacate, cand, ipotetic, ar aparea cazuri de coruptie"."Sunt bunuri care nu pot fi atacate cand, ipotetic, ar aparea cazuri de coruptie. De asta am si tinut ca dobandirea acestui bun sa faca exact din continutul declaratiei de avere, dar pe de alta parte, asa cum bine spuneti, este o masura de a te proteja, pentru ca eu, pe propria-mi piele, am asistat la situatii in care mi-au fost sechestrate bunuri care au fost scoase de sub sechestru. De ce sa punem si bunurile familiei in pericol atunci cand stim ca nu este cazul? Ai cu ce sa ti le iei, ti le cumperi si ti le protejezi utilizand legislatia romaneasca in vigoare", a raspuns Mihai Chirica.Mihai Chirica si-a depus declaratia de avere, miercuri, si, potrivit acesteia, o locuinta de 136 de metri patrati este inregistrata pe numele fiului minor.