Flacara eterna de la Monumentul eroilor Revolutiei de la Timisoara a fost stinsa, pentru ca Primaria nu a achitat factura la gaz

Situatia a fost semnalata de un timisorean pe o pagina de socializate, iar marti, primarul Nicolae Robu s-a aratat indignat de aceasta situatie si a anuntat ca flacara a fost reaprinsa, dupa ce a fost achitata factura la societatea de gaz.Timisoreanul Corneliu Vaida a semnalat pe Facebook ca luni flacara eterna de la Monumental eroilor Revolutiei de la Timisoara a fost oprita."Nu mai am aer!!! Se intampla in Timisoara anului 2019, la 30 de ani de la Revolutia din '89! Flacara eterna a monumentului Eroilor Martiri din 1989 din Cimitirul Eroilor nu mai arde, din cauza ca Primaria Timisoara nu a platit factura de gaz!!!", a scris Corneliu Vaida pe Facebook, adaugand doua poze cu flacara stinsa.Primarul Nicolae Robu a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca este "indignat la maximum" privind aceasta situatie."Este inadmisibil si sunt indignat la maximum. Va inchipuiti trairea mea, cand am aflat. Am insistat pana tarziu, aseara, cand am aflat. Am spus ca vreau sa se dea drumul la gaz, sa se dea drumul la flacara. Noi suntem in conflict cu administratorii. Era o suma de nimica de platit, 5-6.000 de lei. Era o suma mica. Ii plateam instantaneu. Au fost platiti ieri dimineata, numai ca nu s-a putut da drumul la gaz pana azi de dimineata. Au fost platiti fara ca eu sa mai fiu informat de acest scandal.Stiam de vineri ca trebuie sa platim ceva bani. Astazi mi s-a explicat ca nu s-a putut da drumul la gaz pana azi pentru ca s-a constatat ca nu s-a facut revizie de vreo doi ani la instalatia de gaz si trebuia sa se faca acum, trebuia platita acum o suma de vreo 260 de lei. Evident ca s-a platit imediat si s-a dat drumul la gaz.Dar este absolut condamnabil ca s-a intamplat asa ceva. Trebuie sa vad cum stau lucrurile. Nu stiu, in privinta acelei sume, cat e de veche restanta, de ce nu s-a platit, cat s-a facturat. Ma voi lamuri. Daca administratorul a actionat astfel incat sa ne creeze o problema de imagine, e una. Daca si-au facut datoria si aparatul primariei este de vina, atunci e alta. Trebuie sa ma lamuresc. In rest nu stiu", a declarat primarul Nicolae Robu.Primarul Nicolae Robu spune ca nu e vina Primariei deoarece de administrarea cimitirelor se ocupa o firma de care e nemultumit."Cand e vorba de cimitire, mai ales Eroilor, dincolo de contract, le cer firmelor noastre sa faca voluntariat, nu sa lase cimitirele pline de buruieni. O sa ii trag la raspundere. Eu nu pot sa ma ocup de toate. Urmeaza sa lamuresc cine a fost vinovat si o sa va spun", a declarat Robu.Nicolae Robu spune ca factura care trebuia achitata pentru cazul consumat de flacara eterna din Cimitirul Eroilor era de 5.600 lei."Nu exclud sa fie si un joc. Mi se pare absolut aberant sa ajungi sa intrerupi gazul pentru 5600 de lei. Din pacate trebuie sa ducem si mizeriile", a declarat Nicolae Robu.Monumentul dedicat eroilor Revolutiei din 1989 se afla in Cimitirul Eroilor si a fost ridicat in anul 1990. Langa acest monument se afla si mormintele eroilor Revolutiei de la Timisoara.