Groapa de gunoi improvizata ilegal langa casele oamenilor, cu acordul primariei, in Calafat

Cateva zeci de tone de deseuri adunate din oras sunt aduse saptamanal, atat de localnici cat si de masina de gunoi a primariei. Conform legii, gunoiul ar trebui sa ajunga la depozitul ecologic de la Craiova, informeaza Digi24 Primarul spune ca a luat aceasta decizie din cauza faptului ca nu reuseste sa duca la Craiova tonele de deseuri pe care le fac locuitorii orasului."Situatia este ca avem o singura masina de strans gunoiul si de transportat la Craiova. Nu avem timpul necesar ca sa ducem tot gunoiul. Avem o platforma provizorie si in momentul in care avem timp luam si caram si de pe platforma la Craiova", a declarat Lucian Ciobanu, primarul orasului Calafat.Autoritatile de mediu spun si ele ca groapa de gunoi improvizata de primarie este periculoasa. "Este exclus conform legislatiei in vigoare sa depozitezi, chiar si temporar, deseul menajer pe o suprafata de teren neamenjat. Este vorba de levigat care se scurge, care face infiltratii si poluarea apelor subterane", a declarat Octavian Popa, purtator de cuvant Agentia de Mediu Dolj.Fosta groapa de gunoi a orasului a fost inchisa acum cativa ani pentru ca nu mai era conforma. Atunci primaria a inceput constructia uneia noi, insa lucrarile sunt si acum departe de a fi terminate.