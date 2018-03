Guvernul da voie primariilor sa-si foloseasca excedentele pentru plata salariilor. Cum vor fi afectati cetatenii

Salarii mai mari vs investitii - ce alegem?

Primarul Chereches: Cel putin 30% dintre angajati sunt angajati degeaba

"Autoritatile administratiei locale vor putea ca, in 2018, sa utilizeze excedentul bugetului local ca sa finanteze si cheltuielile de personal, corectiile financiare aferente proiectelor, sentintele civile definitive precum si rambursare imprumuturilor contractate. Acest lucru este posibil, insa, doar in cazul in care respectivele categorii de cheltuieli nu pot fi asigurate din venituri proprii si din sumele de de echilibrare primite prin Legea nr. 2 a bugetului de stat pe 2018", a precizat Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Guvernului, dupa incheierea sedintei de joi. Lipsa de bani a primariilor a fost generata de doua decizii luate de guvernele PSD-ALDE dupa castigarea alegerilor, respectiv primarii au primit posibilitatea sa creasca salariile din primarii asa cum au vrut ei (ceea ce a dus la majorari uriase de la primar pana la ultimul functionar) si reducerea impozitului pe venit de la 16 la 10% care a afectat sensibil veniturile prmariilor, care primesc o cota din acest impozit.Desi aparent un colac de salvare, decizia Guvernului nu este considerata una buna de toti primarii din tara, multi spunand ca in acest fel se va lovi direct in investitii, deci vor fi afectati cetatenii, care desi platesc taxe si impozite, vor beneficia de mai putine investitii in orasul sau comuna lor."Parerea mea este ca e un lucru nelalocul lui. Fiecare primarie trebuie sa isi gestioneze banii corect. Ar fi trebuit sa incurajeze investiile", a declarat pentru(PNL), primarul Timisoarei.Si(PNL), primarul Aradului, considera ca este o lovitura data investitiilor."E simplu. Stiti toti. Nu mai sunt bani in anumite primarii ca ne-au luat banii si atunci le da voie din fondul de rulment, ca nu e excedent, sunt banii de investitii aia, sa se taie investitiile si sa plateasca salariile", a spus edilul.De aceeasi parere este si, primarul din Iasi, exclus de curand din PSD . Acesta spune ca excedentul bugetar (care in 2017 la Iasi a fost de 70 de milioane de lei, redirectionat in totalitate in lucrari de investitii) este un venit al autoritatilor locale care prin Legea finantelor publice este destinat investitiilor."Din punctul meu de vedere nu este potrivita. (...) Din definitia acestei modificari se bate spre zona de investitii. Se transfera rezerva respectiva spre fondul de salarii", a sustinut edilul, adaugand ca "primariile mari pot fi puse in situatia de a avea un excedent pe care il poti dirija. Dar 90% dintre primariile din Romania doar teoretic pot vorbi despre excedent".Chirica a mai spus ca si la Iasi au intampinat probleme cu salariile, dar ca le-au rezolvat."Normal ca avem probleme, dar le-am rezolvat pentru ca am stiut sa ne organizam, dar in loc sa ne dezvoltam, tot ne gandim zi de zi sa supravietuim. O tara se dezvolta daca exista un plan de masuri pentru asta. In caz contrar, facem doar simulari de supravietuire in incercadea a nu sucomba", a spus el.Pe langa importanta investitiilor, Chirica adauga ca cel mai important element din viata de zi cu zi este omul."In orice situatie vorbim, cel mai important element din viata noastra de zi cu zi este omul. Nu conteaza despre ce vorbim - despre salarii, echitate, dreptate - omul este important. Degeaba faci investitii daca salariatii sunt platiti insuficient si nu mai vor sa vina la munca si dezechilibreaza tot sistemul. Si degeaba vin la munca daca vin doar sa isi ia salarii. Ei trebuie sa isi gaseasca eficienta in ambele sensuri. Si din punct de vedere al retributiei, dar si din punct de vedere al punerii in slujba comunitatii", a punctat el.Si primarul din Aiud, Oana Badea, considera ca ideea nu este una buna. "Ideea mi se pare nefericita", ne-a declarat(PNL), care a atras atentia ca excedentele bugetare la comune nu sunt frecvent intalnite."S-a vorbit despre acest subiect in contextul in care la nivelul comunelor exista probleme cu acoperirea salariilor, respectiv a cheltuielilor de personal. Era locul cel mai bun sa se vorbeasca, dar nu cred ca este locul unde se vor identifica aceste excedente", a spus Badea.Din punctul sau de vedere, "nu este o idee fericita sa sacrifici vreodata banii si asa putini ramasi pentru cheltuieli de personal si sa nu ii folosesti pentru investitii".Si(PSD), primarul din Giurgiu, sustine ca la primariile mari nu vor exista probleme cu privire la plata salariilor si ca doar cele mici vor intampla astfel de situatii."Nu se pune in discutie la primariile mari de municipii resedinta de judet neasigurarea surselor financiare pentru plata salariilor. Discutam de unitati administrativ teritoriale mari cu capacitate financiara si care nu au intampinat probleme privind asigurarea in primarie. O comuna cu 2.000 de locuitori are acelasi personal ca o comuna cu 12.000 de locuitori sau cu 6.000. Automat, insa, sursele financiare sunt mai mici. Aceste primarii au ramas cu excedente din mai multe motive. Fie au primit bani pe lucrari, fie au primit proiecte europene si s-au intors banii si atunci ca sa iasa din acest impas financiar, pentru ca bugetul pe anul acesta a fost mai mic prognozat, li se va da si aceasta posibilitate", ne-a spus Nicolae Barbu.Edilul a explicat ca primaria Giurgiu a avut in 2017 pentru prima data in ultimii trei-patru ani excedent bugetar, in valoare 2,8 milioane de lei, dar sustine ca a fost o situatie speciala, pentru ca a fost dat un ordin de ministru la sfarsitul anului trecut care a stabilit ca incepand cu 27 decembrie nu se mai puteau face plati si de aceea au ramas cu bani."Toate incasarile de pe data de 27 decembrie au ramas blocate pentru ca noi nu am putut face plati. Plus toate incasarile din taxe si impozite de la sfarsitul anului, firmele au platit chiar in ultimele zile. Banii au intrat pe 3-4 ianuarie, dar au intrat in excedent. De aceea am avut excedent, dar noi avem lucrari in continuare. Avem un program de investitii foarte bine fundamentat si implementat, noi care avem nevoie de bani nu ramanem cu excedent", a sustinut Barbu.Referitor la faptul ca aceasta ordonanta ar putea reprezenta o lovitura pentru investitii, Nicolae Barbu sustine ca este alegerea primarului cum foloseste banii din excedent. "E la latitudinea primarului si a ordonatorului principal de credite. Nu te obliga nimeni sa ii folosesti. Iti da posibilitatea sa iesi din impas. Dar nu inseamna ca esti obligat", a punctat el.Edilul din Giurgiu crede ca pentru o mai buna organizare ar trebuie ca localitatile mai mici sa se uneasca. "Sincer, o primarie cu 1.500 de oameni nu are ce sa caute. Chiar daca are trei sate uitate de lume. E bine sa se uneasca doua trei comune si sa creeze o comuna puternica. Personalul va fi un pic marit fata de nivelul actual, dar nu vor avea totul multiplicat sau triplat", a adaugat el.Foarte vehement a fost, primarul din Baia Mare, care a sustinut ca s-a mers pe "logica carpelii"."Aceasta masura pe care Guvernul o are in vedere aratandu-si intr-un fel "generozitatea" nu este decat o masura pompieristica de a carpi anumite minusuri pe care deciziile guvernamentale le-a creat", ne-a declarat Chereches."Guvernul s-a manifestat intr-un mod nedrept si mincinos vizavi de functionarii publici, autoritatile locale si vizavi de cetatenii care platesc taxe si impozite locale. De ce? Pentru ca s-au batut cu pumnul in piept ca vor majora salariile, lucru care s-a si intamplat. De exemplu, bugetul orasului Baia Mare pentru salarii din 2016 pana astazi aproape s-a dublat pe baza faptului ca Guvernul a emis anumite acte de dispozitii, astfel incat ne-a obligat, intr-un oarecare fel, sa marsam pe aceasta logica a cresterilor salariale, ceea ce a facut sa luam anumite sume care erau gandite pentru dezvoltare, inverstitii si sa ii folosim pentru salarizare. In acest moment daca ma gandesc strict la eficienta autoritatii locale, cresterile salariale nu se regasesc in eficienta", a adaugat el.Edilul sustine ca institutia pe care o conduce are prea multi angajati, dar ca nu poate sa dea afara, chiar daca stie ca are in echipa oameni ineficienti."Astazi Baia Mare cu tot ceea ce inseamna asistenti personali, toate categoriile de personal pe care avem obligatia sa le platim, inclusiv din zona sociala, are 800 de angajati. Din punctul meu de vedere, aceasta autoritate locala poate functiona foarte coerent cu 500 de angajati, dar bineinteles ca prevederile legale sunt foarte nuantate astfel incat daca as face un demers prin care mi-as dori sa am o structura mai supla de personal, bineinteles ca decizia mea ar fi atacata in instanta si, de obicei, pe baza incoerentei legislative, angajatii ar avea de castigat. Asadar au ajuns autoritatile locale sa fie un fel de servicii de ajutorare sociala a unor angajati care de foarte multe ori nu isi merita salariile", a spus Chereches.Primarul spune clar ca are angajati care sunt platiti mai bine decat oameni care muncesc mult mai mult in mediul privat."In fiecare luna atunci cand semnez platile de salarii ma doare sufletul sa vad ca oameni care muncesc mult mai mult in mediul privat castiga jumatate cat un angajat al primariei care imi rupe usa la ora patru si in rest jumatate din timp probabil sta pe Internet sau nu isi face treaba. Nu spun ca toti fac acest lucru, dar va garantez ca in autoritatile locale din Romania cel putin 30% dintre angajati sunt angajati degeaba", a incheiat el.