Harsova: Grupurile mai mari de trei persoane nu au voie sa stationeze si accesul in spatiile publice este limitat

Primaria Harsova a luat o hotarare in cadrul Comitetului Local Pentru Situatii de Urgenta care cuprinde mai multe masuri menite sa reduca riscul contaminarii cetatenilor cu Covid-19.Astfel, toate persoanele care vin din tari unde sunt confirmate cel putin 500 de cazuri de coronavirus au obligatia sa se izoleze la domiciliu, iar daca acestea nu se izoleaza separat, toate persoanele din locuinta respectiva intra in izolare timp de doua saptamani. Reprezentantii Primariei Harsova ii vor contacta zilnic pe acestia, pentru a monitoriza starea de sanatate pana la finalizarea celor 14 zile.Primaria Harsova a decis sa interzica grupurilor mai mari de trei persoane sa stationeze pe domeniul public si limiteaza accesul in spatiile publice. "Se interzice grupurilor mai mari de trei persoane de a stationa pe domeniul public si se recomanda ca stationarea sa se faca doar atata timp cat este necesar pentru rezolvarea unor probleme urgente, masura avand ca scop evitarea contaminarii, respectiv raspandirii coronavirusului.Se limiteaza accesul in spatiile publice (parcuri, terenuri de fotbal, locuri de joaca pentru copii) pe toata durata starii de urgenta, cu respectarea dispozitiilor referitoare la nurnarul persoanelor care pot sta grupate", a precizat Primaria Harsova.De asemenea, a fost instituita si obligatia agentilor economici si persoanelor care isi desfasoara independent activitatea de taximetrie pe baza de autorizatie sa ia masuri de dezinfectare a spatillor, respectiv a autoturismelor si de evitare a aglomerarii, pastrandu-se distanta de 1,5-2 metri intre persoane.Primaria Harsova precieaza ca aceasta hotarare este obligatorie pentru toti cetatenii care au domiciliul in oras, dar si pentru cei care tranziteaza localitatea.