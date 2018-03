In cautarea companiilor municipale infiintate de Firea: Cum am fost dati afara dupa ca am intrebat cine, ce si unde lucreaza

Ce stim oficial despre cele 22 de companii ale Primariei Capitalei

Compania Municipala Trustul de Cladiri Metropolitane SA

Compania Municipala Consolidari SA

Compania Municipala Imobiliara SA

Compania Municipala Parking SA

Compania Municipala Strazi, Poduri si Pasaje SA

Compania Municipala Energetica SA

Compania Municipala Managementul Traficului SA

Compania Municipala Medicala SA

Compania Municipala Iluminat Public SA

Compania Municipala Sport pentru Toti SA

Compania Municipala Eco Igienizare SA

Compania Municipala Managementul Transportului SA

Compania Municipala Publicitate si Afisaj SA

Compania Municipala Paza si Securitate SA

Compania Municipala Turistica SA

Compania Municipala Parcuri si Gradini SA

Compania Municipala Agrement SA

Compania Municipala Dezvoltare Durabila SA

Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde SA

Compania Municipala Protectie Civila si Voluntariat SA

Compania Municipala Tehnologia Informatiei SA

Compania Municipala Cimitire Bucuresti.

Primul pas - Internetul. Rezultatul: Societati fara adrese si numar de telefon

"Parasiti cladirea! Nici n-ar fi trebuit sa intrati aici"

Exteriorul cladirii de pe strada Aristide Demetriade in care isi au sediul social 21 de companii municipale Foto: Alexandru Nistor

In cladirea de pe Aristide Demetriade nr 2 isi au sediul social 21 de companii municipale Foto: Alexandru Nistor

Angajatii companiilor n-au voie sa dezvaluie nici macar numele directorilor

Cladirea in care functioneaza un punct de lucru al Companiei Municipale Strazi, Poduri si Pasaje Bucuresti Foto: Alexandru Nistor

O companie careia i-am pierdut urma

Cladirea in care se afla sediul social al SC Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti SA Foto: Alexandru Nistor

Compania de Consolidari, singura care nu isi tine activitatea si sediile la secret

Sediul punctului de lucru al Companiei Municipale de Consolidari Foto: Alexandru Nistor

In folosul cui lucreaza companiile?

Mai exact, cele 22 de companii urmeaza sa presteze majoritatea serviciilor pentru care pana acum primaria avea contracte cu operatori privati, dar si o parte din activitatile prestate de regiile si institutiile din subordinea primariei. Iar reprezentantii primariei sustin ca prin prestarea acestor servicii de companiile municipale costul serviciilor va scadea cu nu mai putin de 25%.Toate bune si frumoase, mai ales ca pe SEAP (sistemul unde se vad tranzactiile facute de institutiile publice), activitatea companiilor primariei Capitalei pare in toi. In numai cateva luni de la infiintare, cele 22 de companii municipale ale Capitalei au incheiat cel putin 373 de tranzactii pe SEAP prin care si-au cumparat dotari si servicii de peste 7 milioane de lei. In plus, companiile au angajat sute de salariati.Ceea ce ne-a atras insa atentia au fost mai multe tranzactii pe care companiile municipale le-au facut intre ele, tranzactii realizate prin incredintare directa, avand in vedere ca valoarea era sub 30.000 de euro (limita pana la care nu se impune licitatie).Contrariati de ce, de exemplu, o companie municipala inchiriaza ornamente pentru un targ din Bucuresti de la alta companie municipala, pentru 27.000 de euro (parca costurile urmau sa scada, nu?) am incercat sa obtinem raspunsuri de la companiile in cauza. La o prima vedere parea simplu. Numai ca pe Internet nu gasesti niciun numar de telefon al acestor compenii, iar Primaria Capitalei cere solicitare scrisa pentru a furniza un numar de contact unde jurnalistii sa poata intreba pe ce, de ce si cum sunt cheltuiti banii bucurestenilor.Dupa o perioada de asteptare a numerelor de la primarie, am decis sa o luam la picior si sa ajungem la adresele unde cele 22 de firme ale primariei figurau cu sediile sociale. Sa aflam cu ce se ocupa fiecare companie, ce face mai exact pentru bucuresteni si, cu aceasta ocazie, sa stabilim si contacte firesti, normale presa-companie, in virtutea transparentei la care este obligata o companie publica.A fost mai dificil decat ne-am imaginat. Pe durata documentarii, cei mai multi dintre angajatii companiilor municipale au refuzat sa ne dea orice informatie. Ba chiar am ajuns sa fim dati afara din cladirea in care isi au sediile sociale cele mai multe dinte companii.Potrivit primarului general Gabriela Firea, cele 22 de companii municipale au fost infiintate in 2017 pentru a prelua sarcinile regiilor si directiilor din subordinea Primariei Bucuresti. In plus, aceste companiile ar urma sa realizeze si lucrarile pe care Primaria era nevoita sa le incredinteze unor privati, a mai declarat Firea.Cu scopul declarat de a lucra in Capitala mai eficient si cu costuri reduse cu un sfert, Primaria Bucuresti (in calitate de actionar majoritar, cu 99,9% dintre actiuni) s-a ascociat cu Ciclop SA (care are 0,1% dintre actiuni) si a infiintat:Primul pas in demersul de a discuta cu reprezentantii companiilor municipale a fost cautarea unui numar de telefon si a numelui unui reprezentant pe Internet. Acolo unde despre orice institutie publica, dar si companie privata care nu are nimic de ascuns, gasesti informatii suficiente pentru a stabili un contact in cateva minute. Tot ce am gasit pentru fiecare companie a fost doar o adresa de email, niciun numar de telefon macar.De pe siteul Primariei Bucuresti am aflat, insa, ca 21 dintre companii - practic toate, cu exceptia Trustului de Cladiri Metropolitane SA - isi au sediul social intr-o singura cladire de pe strada Aristide Demetriade, la nr. 2. Acolo am mers, dis de dimineata, ca sa aflam mai multe.In jurul orei 9.30, paznicul cladirii in care isi au sediile cele 21 de companii municipale ne cere legitimatiile de presa si noteaza datele noastre intr-un registru. In acest timp, ne spune ca in cladire isi desfasoara activitatea doar 3 companii: cea de Dezvoltare Durabila (care are birouri la etajele 1 si 2), cea de Iluminat Public si cea de Agrement. Pentru restul de 18 companii, birourile de pe Aristide Demetriade sunt doar sedii sociale nefolosite. Unde functioneaza de fapt acele societati, paznicul nu stie. In cateva minute, deblocheaza turnichetul si ne permite, amabil, accesul in cladire.Pe scari, pana sa ajungem la etajul 1, ne intalnim cu un domn, care amabil raspunde intrebarilor noastre si ne spune ca este Petre Ene, din cadrul Companiei Municipale de Dezvoltare Durabila. De parca l-am prins pe Dumnezeu de picior, lansam intrebare dupa intrebare. Doar ca domnul din fata noastra ne spune ca, in prezent, compania in care lucreaza e in proces de organizare si ca ne va oferi cu alta ocazie informatii suplimentare. Acum se grabeste sa ajunga la o sedinta. Noi suntem, insa, hotarati sa aflam cati angajati sunt in companie si unde mai are activitati.Ciocanim frumos la o usa si abia apucam sa incepem un dialog cu o angajata a Companiei Municipale de Dezvoltare Durabila, ca isi face aparitia un lucrator de la Apa Nova, societatea care administreaza sistemele de alimentare cu apa potabila si canalizare din Bucuresti. Acesta ne atentioneaza ca am intrat in cladire fara acordul Apa Nova.Ii explicam lucratorului ca am intrat cu voie de la paznic, dupa ce ne-am legitimat si am lasat la receptie datele noastre, ca dorim sa stabilim contacte de presa cu reprezentanti ai companiilor municipale si ca nu vrem nimic mai mult decat sa ne facem meseria si sa aflam cine si cu ce se ocupa in companiile primariei, infiintate si care functioneaza din banii bucurestenilor. Avem dreptul sa stim lucrurile acestea, la fel cum il au toti locuitorii Capitalei. Pentru moment, pare ca ne recunoaste dreptul de a ne face meseria si pleaca.Reusim sa discutam vreme de cateva minute cu Sorin Chiriac de la Compania Municipala de Iluminat Public. Acesta ne spune ca in societate sunt circa 40 de angajati si ca exista si alte spatii inchiriate prin oras, unde merg muncitorii si unde se pastreaza uneltele, dar ca nu le stie pe dinafara si nu ni le poate indica.Discutia e intrerupta brusc de paznicul cladirii, care ne avertizeaza taios ca trebuie sa parasim imediat incinta, din dispozitia expresa a directorului de securitate al Apa Nova. Omul atat de amabil in urma cu doar cateva minute vorbeste acum pe ton ridicat, categoric. E agitat. Il rugam respectuos sa ne lase sa incheiem discutia cu reprezentantul companiei de Iluminat Public. Omul ezita, ofteaza, dar accepta. Revine insa repede si insista, din nou, sa plecam. Acum. Chiar acum. Daca vine incoace directorul de securitate al Apa Nova, aduce si politisitii. Iar daca se intampla asta, poate ca noi nu vom pati nimic, dar el va fi data afara.Nu ne permite sa mergem la Compania Nationala de Agrement. Ne escorteaza pana la lift, de parca am fi infractori periculosi. Nu ne scapa din ochi nicio clipa.Ii explicam ca avem dreptul sa ne prezentam, sa stabilim contacte si sa discutam, in masura in care si ei sunt de acord, cu reprezentanti ai companiilor municipale, asa ca are de ales: ori ne permite sa urcam la Compania Municipala de Agrement, ori ii anunta pe cei de acolo ca am vrea sa ne cunoastem si sa discutam cu ei.Surd la argumentele noastre, paznicul se asigura ca ne trece dincolo de turnichetul de acces in cladire. Apoi ne raspunde ca el raspunde doar catre Apa Nova. Iar Apa Nova a cerut sa fim dati afara imediat din cladire.Va reamintim ca Societatea Apa Nova Bucuresti are urmatorul actionariat, potrivit siteului propriu: Primaria Bucuresti (16,31%), Veolia Eau - Campagnie Generale Des Eaux 73,69% si salariatii societatii prin Asociatia ESOP (10%).Fara numar de telefon si fara adresa postala, celelalte 18 companii municipale par de negasit. Din fericire, printre membrii consiliilor de administratie - a caror componenta e publica, pe site-ul Primarie Bucuresti - am intalnit si oameni care au inteles ca n-au de ce sa ascunda informatii de interes public.Spre exemplu, am aflat unde isi desfasoara parte din activitate Compania Municipala Strazi, Poduri si Pasaje Bucuresti SA contactand-o pe prof. Stefanescu Mariana, care ne-a spus ca exista un punct de lucru in Strada Octavian Goga nr. 2. Am gasit spatiul in cladirea de birouri in care se afla si Camera de Comert a Romaniei.Ajunsi la birourile de la etajul 5 din corpul E al cladirii, am discutat mai intai cu o angajata care nu s-a recomandat si care ne-a spus ca pana si informatiile banale cum ar fi numele directorului executiv sau adresa celorlalte puncte de lucru ale companiei trebuie cerute in scris.Potrivit datelor obtinute de Ziare.com din SEAP, compania a facut tranzactii de 792.244 lei si a cumparat, printre altele, borduri si balast. Or, acestea nu puteau fi stocate nici in sediul social de pe strada Aristide Demetriade si nici in birourile de pe strada Octavian Goga. Compania ar mai putea avea, deci, macar un punct de lucru, a carui amplasare este, insa, trecuta sub tacere.Seful departamentului de comunicare al societatii, Florin Cojocaru, ne spune, inca o data, ca asemenea informatii ni se vor furnizeaza doar in baza prevederilor Legii 544/2001, in scris, in termenul prevazut de lege. Motivul: doar legea 544/2001 "obliga" compania la astfel de informari. Iar ceea ce nu e obligatie legala pare sa nu merite facut, nici macar daca e in interesul bucuresteanului. Despre transparenta si obligatii morale ale unor angajati platiti din bani publici pare ca nu merita sa pomenim. Decat poate daca am avea ambitia prosteasca sa-i facem sa rada pe interlocutorii nostri.Singura companie municipala care nu isi are sediul social pe Aristide Demetriade nr. 2 este Trustul de Cladiri Metropolitane SA. Aceasta a fost infiintata avand ca sediul social camerele 5 si 7 din imobilul de la numarul 1 de pe strada Johann Gutenberg, potrivit unei hotarari a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.Am discutat telefonic cu Gabriela Amzi din cadrul companiei. Acesta ne-a spus ca un sediu al societatii e in curs de amenjare, dar ca nu ne poate spune unde se lucreaza in prezent, cati angajati are compania si nici daca aceasta a deschis si alte puncte de lucru. Daca vrem sa stim, sa intrebam la Primaria Bucuresti sau la Registrul Comertului, nu direct la angajatii companiei, a mai spus interlocutoarea noastra.Potrivit informatiilor obtinute de Ziare.com, compania a desfasurat pe SEAP 96 de proceduri de achizitie directa, in urma carora si-a cumparat nu doar mobilier si calculatoare, ci si masini, scule si utilaje. Valoare totala a achizitiilor se ridica la 772.895 lei. Iar toate acestea bunuri sunt cu siguranta stocate undeva. Desi n-am inteles exact de ce, reprezentanta companiei a refuzat sa spuna unde anume.Mai departe, pe Johann Gutenberg, la nr. 1, am gasit o cladire devastata, in curs de reamenajare. In incinta am intalnit doar un constructor care ne-a spus ca angajatii companiei municipale au activat in cladire, dar ca s-au mutat, iar el nu stie unde.Dintre cele 22 de companii municipale, singura care n-a ezitat sa ne comunice unde are punct de lucru si ce intreprinde, in mod curent, a fost cea de Consolidari. Conslilului de Administratie (CA) al acestei companii municipale e prezidatat de inginerul Gabriel Lica. Printre membrii CA se numara si profesorul si liderul sindical Adrian Hadar. Ambii specialisti ne-au oferit informatiile de interes public pe care le-am solicitat."Sediul nostru social este pe Aristide Demetriade, dar in prezent functionam pe strada Traian, la nr. 45. Avem utilaje, avem si 202 angajati, dintre care 170 sunt muncitori in contructii. Am inceput sa lucram deja la cladiri din Centrul Vechi, de la nr. 2 la nr.6. Sunt printre cele mai vechi cladiri din Bucuresti, construite pe la 1860. Apoi, am incheiat un contract cu o asociatie de proprietari pentru a consolida imobilele. De fapt, acesta este scopul nostru: sa consolidam spatiile de locuit ale oamenilor. De asta ne-am infiintat. Pana acum am semnat 5 contracte. Ne dorim o marja de profit anual de 4%. Scopul companiei noastre nu este de a face profit. El ne este necesar doar pentru a ne asigura functionarea in conditii optime", ne-a precizat ing. Gabriel Lica.Profesorul Adrian Hadar a apreciat ca in companie activeaza specialisti de marca. "Lucrez acolo cu oameni cu experienta, inclusiv cu domnul Nicolae Noica (nepotul lui Constantin Noica - n.r.), un nume important care impune respect. Consolidarea e o necesitate, iar in Bucuresti este foarte mult de lucru in acest domeniu", ne-a spus Adrian Hadar.Potrivit datelor Ziare.com, compania municipala a cumparat, pe SEAP, echipamente si servicii in valoare de 2.952.715 lei.Am avut nevoie de doua zile, nenumarate discutii cu membri din CA-urile companiilor si de zeci de kilometri parcursi prin Bucuresti ca sa reusim sa aflam abia cateva informatii despre doar 4 dintre cele 22 de companii municipale. Activitatea celorlate 18 ramane inca, in linii mari, un mister. Si inca unul in care s-au pompat sume imense de la bugetul Capitalei.Ca cetatenii sa isi poata da seama daca aceste 22 de companii ii sunt sau nu de vreun folos, ar trebui inainte de toate sa afle ce fac ele si cum folosesc banii bucurestenilor. Cati bani erau dati inainte pe serviciile pe care le presteaza si cati acum. Si sa raspunda prompt la orice suspiciune ridicata de o tranzactie prin incredintare directa, de exemplu, care are ca obiect o inchiriere, care te duce cu gandul la mutarea banilor dintr-un buzunar in altul.Insa nimic din ce am vazut si am experimentat in aceste zile nu ne-a trezit increderea ca activitatea societatilor infiintate de Primaria Bucuresti ar urma sa se desfasoare prea curand intr-un mod transparent, care sa-i permita contribuabilului sa afle cum sunt pusi la treaba banii lui. Iar la cum au stat lucrurile pana astazi (si luam in calcul si lipsa de informatii de la Primaria Capitalei) nici daca cele 22 de companii municipale ar obtine performante notabile, bucuresteanul tot n-ar avea cum sa afle...Citeste si: