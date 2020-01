In Cluj Napoca se nasc tot mai multi copii - cum explica sociologii trendul, atipic pentru Romania

Ziare.

com

Orasul Cluj-Napoca a inregistrat in ultimii 12 ani o crestere constanta a numarului de copii nascuti, asta in conditiile in care Primaria nu are o politica de natalitate, ci doar aplica un concept de crestere a calitatii vietii."Daca in 2008-2009 aveam in jur de 5.600 de copii nascuti in medie in fiecare an, am sfarsit 2019 cu un numar de aproape 7.000. Dupa parerea noastra, aceasta cifra arata ca orasul isi atinge obiectivele strategice pe care si le-a asumat, dupa cum stiti obiectivul strategic este de a creste calitatea vietii. Se nasc mai multi copii la Cluj-Napoca pentru ca orasul ofera un stil de viata pe placul celor care aleg sa vina aici, un sistem educational din ce in ce mai bun si care isi asuma datoria de a se imbunatati continuu, un spatiu public a carei calitate dorim sa o crestem si bineinteles o componenta de participativitate pe care administratia si-o asuma si care exista la Cluj-Napoca. Oamenii aleg sa se mute in acest oras sau doar sa vina si sa nasca copiii in acest oras pentru ca le ofera garantia ca lucrurile vor functiona bine", a declarat, pentru MEDIAFAX, Oana Buzatu, purtator de cuvant al Primariei Cluj-Napoca.Siguranta zilei de maine si tendinta de a pune mai mult pret pe viata privata sunt alti factori care incurajeaza familiile tinere sa faca copii, spun specialistii."Cred ca sunt o serie de factori care ar putea explica acest fenomen. Pe de-o parte ponderea populatiei tinere din populatia orasului, avem in Cluj avantajul construit de universitati care atrag si aduc in Cluj o multume de tineri. Pe de alta parte, sectorul privat profita, este deosebit de atractiv pentru multi tineri din Romania. Vorbim si de stabilitatea financiara si eliminarea aspectului saraciei care confera siguranta mai mare celor care isi doresc sa aiba doi, trei sau mai multi copii sau sa aiba copii si in al treilea rand cred ca putem spune si despre o schimbare de optica in ceea ce inseamna raportul viata privata si viata profesionala. Exista o tendinta din ce in ce mai mare de a aprecia, de a revaloriza familia, viata de familie in detrimentul carierei sau a castigurilor profesionale", a spus sociologul Ioan Hosu.Potrivit statisticilor, in 2008 in Cluj-Napoca s-au nascut 2.810 baieti si 2.795 fete, raport care s-a inversat in 2019, cand s-au nascut 3.370 de baieti si 3.593 de fete.Primaria a pus bazele conceptului de crestere a calitatii vietii incepand cu mandatul de primar al lui Emil Boc din anul 2004, acesta fiind inclus in strategia de dezvoltare a orasului pana in 2027.