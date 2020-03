In plina pandemie, Primaria Mangalia vrea sa dea 37.000 de euro pentru organizarea unei curse de masini

Viceprimar: Cel mai probabil va fi amanat

Este vorba de contracte incredintate prin cumparare directa in aceasta saptamana care privesc servicii de organizare si servicii de suport ale evenimentului. Din 2012, primar al orasului Mangalia este Radu Cristian. El a candidat si a fost ales independent, dar din 2014 s-a inscris PNL.au fost incredintate Asociatiei Club Sportiv AMC Racing, pentru suma de 119.916,00 de lei (24.754,04 de euro). Contractul cuprinde: servicii amenajare traseu, servicii de cazare, servicii arbitraj, servicii de securitate si ordine, toalete ecologice, servicii de radiocomunicatie si echipamente necesare, servicii PR, servicii de transport si tractare, ambulanta, inchiriere scena, podium, sonorizare, orice alte actiuni/elemente conexe aferente evenimentului etc.au fost incredintate tot Asociatiei Club Sportiv AMC Racing, pentru suma de 63.000,00 de lei (13.004,71 de euro). Contractul cuprinde: Servicii de elaborare documentatii tehnice si logistice specifice pentru acest gen de evenimente automobilistice, constand in intocmire harti traseu concurs, elaborare regulament concurs, stabilire necesar arbitraj, intocmire masuratori traseu, elaborare necesar radiocomunicatii, spatiu publicitar, mediatizare in media locala, in media nationala, mediul online, precum si orice alte servicii considerate necesare in acest sens.Informatii despre aceste contracte au fost publicate pe pagina de Facebook de jurnalistul Lucian Mandruta.Imediat dupa ce postarea s-a viralizat, viceprimarul din Mangalia, Dragos Angelescu, a facut mai multe precizari."Este vorba despre un eveniment aprobat prin hotararea consiliului local si anumeDin discutiile purtate cu reprezentantii Federatiei Romane de Automobilism Sportiv (FRAS), care este partener oficial la acest eveniment, am ajuns la concluziile ca procedura de achizitie poate merge pana la capat, iar in functie de evolutia situatiei de urgenta vom reprograma pentru o data ulterioara sau se va anula evenimentul (automat, legal nu se va mai achita nimic)," explica viceprimarul.Oficialul primariei sustine ca aceasta cursa a pus Mangalia pe harta evenimentelor sportive si ca ar trebui sa devina o traditie."Primaria la acest moment isi canalizeaza toate eforturile financiare si logistice pentru gestionarea situatiei de urgenta." spune viceprimarul.I.S.