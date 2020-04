O primarie din Botosani plateste 41.000 de euro pentru organizarea unui festival in perioada 9-10 mai

Ziare.

com

Acest lucru a fost sesizat pe Facebook de europarlamentarul USR Clotilde Armand "Daca industria concertelor si a festivalurilor din Romania a fost afectata dur de masurile de urgenta luate de autoritati din cauza pandemiei provocate de coronavirus... uite ca in comuna Mihai Eminescu din judetul Botosani nu prea e asa. Primarul din comuna Mihai Eminescu, Aneta Gireada (sotia deputatului PNL Virginel Gireada, fost primar in aceeasi localitate si ales deputat pe listele USL), achizitioneza in plina pandemie cu COVID19 'servicii organizare festival FLOARE ALBASTRA 9-10 MAI 2020', in valoare de 199.950 RON (41.370 EUR), atribuire directa", a semnalat Armand pe Facebook.Europarlamentarul noteaza ca este foarte curios sa afle cum justifica autoritatile locale aceasta achizitie."Alo, stimati colegi penelisti?! La voi nu a intrat in vigoare Ordonata Militara care interzice adunarile publice? Sunt foarte curioasa cum veti explica acest jaf din bani public.Este rusinos ce faceti, este o bataie de joc la adresa cetatenilor care se sacrifica si stau in casa pentru binele comun", a notat ea.A.G.