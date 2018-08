"In Primaria Galati nu-ti poti plati impozitele in pantaloni scurti sau tricou cu slogan"

Ziare.

Anuntul lipit la intrarea in sediul Primariei Galati ii vizeaza pe galatenii imbracati "indecent, ofensator si vulgar", dar si pe cei care au hainele inscriptionate cu desene si sloganuri sugestive."Prin prezenta va anuntam ca accesul in sediul Primariei Municipiului Galati precum si in sediile celorlalte institutii publice nu este permis cu tinuta indecenta precum: imbracaminte de plaja (papuci de plaja, sort etc.) imbracaminte cu caracter ofensator, vulgar, haine cu desene sugestive, slogane", se arata in anuntul Primariei Galati.Reprezentantii Primariei Galati au declarat, miercuri, ca anuntul este vechi, fiind intocmit in baza unei decizii a Consiliului Local. Recent, afisul a aparut si la sediul nou al Primariei, deoarece paznicii ar fi avut discutii cu cetatenii imbracati in maiou si in slapi."Afisul este de mult timp la sediile institutiilor din subordine, doar la sediul nou al Primariei nu il aveam. L-am pus pentru ca paznicii explica in permanenta si li se raspunde ca nu scrie nicaieri. Nu au fost incidente grave.Avem insa numeroase persoane care vin cu slapi de plaja si cu maiou cu gaurele. Exista si o decizie de Consiliu Local care interzice accesul persoanelor imbracate in tinuta indecenta. Sunt oameni care o fac ostentativ, sunt suparati ca au primit o amenda, vor sa denigreze", a declarat purtatorul de cuvant al Primariei Galati, Raluca Ardean.Anuntul este lipit la intrarile din sediile Primariei Galati si ale institutiilor publice subordonate municipalitatii precum Evidenta Populatiei, Directia de Taxe si Impozite Locale, Starea Civila, Spatiul Locativ si Asistenta Sociala.