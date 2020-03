In vreme de pandemie: Primarul din Sfantu Gheorghe, amendat ca a arborat doar steagul Ungariei de ziua maghiarilor

LIVE

Iulian Constantin Todor a transmis intr-un comunicat de presa : "sunt profund dezamagit de atitudinea unui lider local, care nu a inteles nici in aceste momente ca respectarea legilor tarii este contextul in care se poate convietui in liniste si pace pentru toti cetatenii judetului"."Pe fondul anularii evenimentelor publice din aceasta perioada dificila, cu scopul umanitar de a preveni raspandirea Covid-19,", se mai arata in comunicat.Astfel, primarul a fost amendat pentru ca a incalcat legea."Nu pot sa cred ca daca s-ar fi respectat prevederile legii importanta evenimentului ar fi scazut in semnificatie. Probabil ca la mijloc sunt alte interese. (...) Drept urmare, Prefectul judetului Covasna, garantul respectarii Constitutiei si a legilor tarii, a aplicat primarului, in temeiul prevederilor legale, sanctiunea contravetionala prevazuta pentru fapta savarsita".In replica, primarul Arpad Antal a transmis ca "prefectul judetului Covasna nu si-a dat seama ca dusmanul este coronavirusul, nu maghiarii"."Ceea ce nu imi dau seama, totusi, este ce legatura au steagurile cu prevenirea sau chiar raspandirea epidemiei?", a mai reactionat edilul pe contul sau de Facebook.