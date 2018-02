Inca un contract fara licitatie de la Primaria Sectorului 4 pentru Antena 3 - al patrulea in cateva luni (Foto)

Foto: Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP)

Conform datelor de pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), contractul a fost atribuit prin cumparare directa pe 15 februarie si este in valoare de 15.900 de lei, la fel ca acordul din luna ianuarie. Aparitia noului contract a fost sesizata de cei de la Banii Nostri Pentru acesti bani, televiziunea trebuie sa ofere servicii de publicitate TV constand in conceptia, productia si difuzarea de materiale informative referitoare la activitatea desfasurata de beneficiar:- productie doua materiale informative/luna;- patru difuzari/material- durata material: 3 minute- fiecare material montat va contine: imagini filmate insotite de sincron din partea unui reprezentant al institutiei, voice-over, fundal muzical acolo unde este cazul, alte elemente grafice specifice de televiziune.Acesta este cel de-al doilea contract atribuit direct din acest an dintre Primaria Sectorului 4 si Antena 3 si al patrulea in doar cateva luni. Conform contractului de pe 31 ianuarie , televiziunea trebuia sa faca doua materiale video pe luna despre activitatea primariei, care sa fie difuzate de cate patru ori si sa aiba durata de cate trei minute.Si in luna iunie 2017 a fost semnat un contract intre Antena 3 si Primaria Sectorului 4 in valoare de 25.000 de euro . Iar in iulie a mai fost semnat unul in valoare de 44.800 de lei pentru "servicii de transcriere integrala ale tuturor interventiilor radio/tv, a declaratiilor/conferintelor/interviurilor sustinute de catre reprezentantii beneficiarului, realizate la cererea acestuia" in perioada iunie-decembrie 2017.A.G.