Instanta a suspendat excluderea viceprimarului din Iasi din PSD

"Instanta admite cererea formulata pe calea ordonantei presedintiale de reclamantul Harabagiu Gabriel Vasile, in contradictoriu cu paratul Partidul Social Democrat. Dispune suspendarea executarii hotararii nr. 215 de pe 14 februarie 2018 emisa de Comitetul Executiv National al Partidului Social Democrat pana la solutionarea definitiva a litigiului inregistrat pe rolul Tribunalului Iasi (privind anularea excluderii sale - n.red.) ", au aratat, miercuri, magistratii Tribunalului Iasi.Decizia nu este definitiva, ea putand fi atacata cu apel.Viceprimarul Iasului, Gabriel Harabagiu, a solicitat recent Tribunalului Iasi suspendarea si, respectiv, anularea actului administrativ prin care s-a luat decizia de excludere a sa din PSD."Am cerut Tribunalului Iasi suspendarea actului administrativ prin care s-a hotarat excluderea mea din PSD. Am solicitat si anularea aceluiasi act. Consider ca mi-a fost incalcat dreptul la aparare. Am fost anuntat despre intrunirea Comisiei de Etica la ora 12.00 printr-o hartie lasata la secretariat, iar la ora 17.00 ar fi trebuit sa ma prezint in fata comisiei. A fost facut un abuz in ceea ce ma priveste", a declarat Harabagiu.Potrivit acestuia, a fost judecat doar de trei membri ai Comisiei de Etica, in conditiile in care sapte persoane ar fi trebuit sa ia o hotarare in privinta lui.Recent, si primarul Mihai Chirica a actionat in judecata PSD , pentru faptul ca, in urma cu un an, CEx a hotarat retragerea tuturor functiilor politice.