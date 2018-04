Investitorii sunt ingrijorati de cum functioneaza companiile lui Firea: E un monopol al proastei calitati pe bani multi

Ziare.

"Informatiile existente pana in prezent indica faptul ca cele mai multe achizitii s-au facut prin atribuire directa, uneori in timp record, ceea ce exclude de la bun inceput orice analiza serioasa a posibilelor oferte", potrivit unui comunicat de presa al Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei transmis marti."Evaluand modul in care au functionat cele 22 de companii infiintate in 2017 sub umbrela Primariei, am constatat ca exista o prapastie adanca intre principiile de actiune si practica administratiei publice din Bucuresti in atribuirea contractelor de servicii publice, pe de o parte, normele legale in vigoare si mecanismele pietei libere, pe de alta parte. Ne ingrijoreaza, de asemenea,, in absenta unei comunicari corecte din partea administratiei publice locale, pe acest subiect.. Informatiile existente pana in prezent indica faptul ca cele mai multe achizitii s-au facut prin atribuire directa, uneori in timp record, ceea ce", spun reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei.Ei sustin ca eludarea reglementarilor privind achizitiile publice pune un mare semn de intrebare asupra calitatii serviciilor care ajung la beneficiar, tocmai pentru ca exclud obligativitatea documentatiei de certificare a capabilitatilor financiare, tehnice si umane ale companiilor de a implementa proiectele., ceea ce nu poate fi in acord cu o piata libera functionala", semnaleaza mediul de afaceri.Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei mai spune caasupra eficientei serviciilor oferite, iardupa care functioneaza astazi administratiile publice din Uniunea Europeana. Faptul ca sunt necesare investigatii jurnalistice de amploare pentru a afla cine conduce aceste companii, unde se afla ele si cu ce se ocupa, de fapt, este un fapt ingrijorator pentru intreaga opinie publica", mai arata reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei.Ei cer Primariei Capitalei, considerand caCoalitia pentru Dezvoltarea Romaniei reuneste reprezentanti ai investitorilor romani si straini in Romania si este condusa de un Consiliu Director format din presedintii si vicepresedintii a sase asociatii de business: Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR), Camera de Comert Americana in Romania (AmCham), Camera de Comert Franceza in Romania (CCIFER), Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK), Consiliul Investitorilor Straini (FIC) si Romanian Business Leaders (RBL).