Iohannis spune ca PNL ar trebui sa aiba candidat propriu la Primaria Capitalei

"Nu exclud unele negocieri intre partide, dar ca si principiu, un partid care guverneaza si care are o reactie foarte pozitiva in populatie - vedem sondajele - un astfel de partid ar trebui sa mearga de regula singur in alegeri pentru a-si dovedi puterea si curajul", a raspuns Iohannis intrebat daca ar trebui ca dreapta sa se uneasca pentru a avea candidat comun la alegerile locale cel putin in Bucuresti.Declaratia presedintelui vine in contextul in care marti ministrul Muncii si presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, a anuntat ca formatiunea din care face parte va avea candidat propriu in cursa pentru Primaria Capitalei."Modul in care muncim in acest moment in PNL Bucuresti ne obliga sa avem un candidat sustinut de Partidul National Liberal din interiorul echipei PNL. Ne obliga acest lucru, pentru ca am pornit intr-un proiect in care trebuie sa avem incredere in capacitatea noastra de a genera o solutie pertinenta, capabila si credibila in Bucuresti.Ceea ce nu inseamna ca nu vom colabora cu partenerii nostri politici din opozitia de astazi din Bucuresti, ba chiar va exista si exista aceste consultari si colaborari pentru a gasi cea mai buna formula", a declarat Violeta Alexandru, marti seara, la Digi24.