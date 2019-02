La Gradina zoologica din Sibiu au fost adusi un leopard de Amur si doi lupi albi

Ziare.

com

"Zoo Sibiu are de astazi trei noi locuitori: un leopard de Amur si doi lupi albi, toate cele trei fiind primite ca donatie. Leopardul de Amur este un mascul de opt ani si a sosit la Sibiu din Rotterdam, Olanda. Este clasat ca specie in pericol de extinctie, dar cu ajutorul EAZA (European Association of Zoos and Aquaria), in care Zoo Sibiu este membru, si cu acordul European Endangered Species Programmes, acest exemplar si-a gasit casa in gradina noastra zoologica. Zoo Sibiu a fost acceptat sa intre in acest program de cercetare si conservare a speciei datorita colaborarii bune cu EAZA", se arata intr-un comunicat al Primariei Municipiului Sibiu.Potrivit sursei citate, cei doi lupi albi, femele cu o varsta de aproximativ doi ani, au ajuns la Zoo Sibiu din Brno, Cehia. In Gradina Zoologica Sibiu era adapostit deja un exemplar mascul din aceasta specie.Cele trei animale au fost eliberate din carantina de siguranta miercuri si si-au ocupat locul in adaposturi, fiind gata sa primeasca vizitatori.