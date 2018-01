Lefurile majorate ale functionarilor saracesc bugetele primariilor de sector. Iata ce salarii li se platesc

Ziare.

Spre exemplu, un functionar care tine legatura cu asociatiile de proprietari va lua peste 7.000 lei, iar unul care verifica spatiile verzi, peste 8.000 lei.Cei mai multi dintre directori vor avea salarii care depasesc 10.000 lei. Aceste cheltuieli saracesc bugetele primariilor care vor pune investitiile pe plan secund, in 2018.Din cauza ca bugetul anual de 700 milioane lei era prea mic, Primaria Sectorului 4 a renuntat anul trecut la paza scolilor. La final de an, insa, consilierii si-au votat cresteri considerabile ale lefurilor, informeaza Digi 24 "Cele mai mari salarii sunt de 152 de milioane (lei vechi -n.red.) si nu e unul singur, sunt vreo zece salarii de genul asta. Urmand salarii de o suta si ceva de milioane (lei vechi -n.red.) ", a precizat consilierul local USR la Primaria Sectorului 4 Antonio Andrusceac.Cum adjunctii directorilor vor incasa peste 10.000 lei lunar si chiar functionarul care tine legatura cu asociatiile de proprietari va lua 7.600 lei lunar, o treime din bugetul primariei se va duce doar pe salarii. Mai putini bani decat pe salarii se vor plati pentru invatamant, asistenta sociala si ordine publica.Primaria Sectorului 4 nu e insa singura in care functionarii vor fi platiti regeste. Ana Galbenu e consiliera USR la Primaria Sectorului 3 si sustine ca un director executiv din cadrul institutiei va incasa 13.860 de lei.Si la Primaria Sectorului 2 se anunta vremuri bune. Un director general va castiga 9.200 lei, iar unui sef de birou i se vor plati lunar 7.300 lei.Viceprimarul Sectorului 2 Dan Popescu a declarat pentru jurnalistii de la Digi 24 ca pentru moment institutia n-a reusit sa colecteze suficienti bani pentru a da lefurile pe decembrie si ca in perioada urmatoare se vor taia bani de la investiii pentru plata salariilor.