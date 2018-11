Lista celor 5.000 de proprietari acceptati in programul "Eco-voucher in schimbul unui autovehicul uzat" a fost publicata de Primaria Capitalei

Ziare.

Proiectul a fost aprobat printr-o hotarare de Consiliu General in luna iunie a acestui an. Pana acum s-au inscris in program circa 6.000 de persoane.cuprinde, pentru fiecare persoana in parte, codul primit la inregistrare, initialele numelui si prenumelui sau denumirea persoanei juridice, precum si ora inregistrarii. De asemenea, pe adresa de e-mail personala, fiecare participant (proprietar) va primi un link pe care va putea incarca documentele obtinute ulterior, in vederea intrarii in posesie a eco-voucherelor.Reamintim faptul ca, din momentul publicarii listei celor 5000 de proprietari, acestia au la dispozitie o perioada de 90 de zile calendaristice in care pot sa caseze si sa radieze din circulatie autovehiculul uzat", se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.De asemenea, PMB informeaza ca documentele obtinute in urma casarii si radierii, precum si dovada ca nu inregistreaza datorii la bugetul de stat sau la cel local (documente in termen de valabilitate la data depunerii), vor fi incarcate pe adresa de link primita pe e-mail, in termen de 10 zile de la radiere, dar nu mai tarziu de cele 90 de zile calendaristice de la data publicarii listei.Totodata, este necesara depunerea altor documente la Centrul de Informare si Documentare pentru Relatia cu Cetatenii inde la data radierii din circulatie a autovehiculului uzat, fara a se depasi termenul de 90 zile.Lista acestor documente este publicata pe site-ul PMB.Toate documentele depuse in copie vor contine mentiunea "conform cu originalul". Pe acelasi site, la sectiunea "Eco voucher in schimbul unui autovehicul uzat", poate fi consultata lista operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare si tratare a vehiculelor scoase din uz.