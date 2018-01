Luni, sedinta extraordinara la Primaria Capitalei, convocata de consilierii PNL

Ziare.

"Activitatea companiilor municipale, desi infiintate si active de mai bine de sase luni, ramane intr-o zona obscura, in ciuda transparentei clamate de primarul general, atat in campania electorala cat si in cele 18 luni de mandat.Tocmai de aceea, am cerut ca pentru fiecare companie municipala, la sedinta Consiliului General, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul general sa prezinte o situatie, cuprinzand cel putin executia bugetara pe anul 2017, lista achizitiilor publice realizate si tipul de proceduri de achizitii utilizate, numar de angajati la 31 decembrie 2017, cuantumul chiriei lunare pentru sediul utilizat, planul de afaceri pentru anul 2018, previziuni ale bugetului companiei pentru anul 2018", transmit consilierii generali ai PNL.Consilierii precizeaza ca au solicitat RATB si RADET sa prezinte "situatia economica si planul actualizat de transformare a acestor regii in societati comerciale, stiindu-se faptul ca anul 2017 a fost un an pierdut in realizarea acestui lucru."