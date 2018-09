Mii de clujeni au asistat la un spectacol de reconstituire istorica dedicat Unirii, cu ocazia Centenarului (Video)

Ziare.

com

Prin acest demers, organizatorii au dorit sa ofere o alta perspectiva asupra a ceea ce s-a intamplat in preajma Marii Uniri."Este un spectacol de reconstituire istorica, care pune accentul pe Marea Unire si pe evenimentele care au dus la infaptuirea ei. Avem, pentru ca avem si niste arme din acea perioada, din Primul razboi mondial, focuri de tun etc.Este un spectacol in adevaratul sens al cuvantului, atipic pentru publicul obisnuit cu o piesa de teatru in aer liber sau cu un show, dar vrem sa aducem ceva diferit si vrem sa marcam Marea Unire si ceea ce inseamna 100 de ani de la Unire", a spus Gabriela Marinescu, din partea organizatorilor.Proiectul este realizat de, cu sprijinul Primariei si Consiliului Local Cluj-Napoca, in parteneriat cu Consiliul Judetean Cluj, Visit Cluj, Ministerul Apararii Nationale, Discovery Channel, Uniunea Cineastilor din Romania si Asociatia Culturala "Hara"."Spectacolul istoric 'Marea Unire' este realizat dupa un scenariu original, documentat istoric, ce face referire la mai multe zone ale tarii, cu costume si arme specifice perioadei evocate. Este, am putea spune, un film live. Acest eveniment aduce pentru spectatorii sai posibilitatea de a fi martori la mai multe: Batalia de la Oituz - secvente de lupta, intalnirea confidentiala dintre Martha Bibescu si atasatul Ambasadei Britanice la Bucuresti, Cristopher Thompson, capitularea Austro-Ungariei, batalia de la Marasesti sau realizarea actului Marii Uniri de la Alba-Iulia de la 1 decembrie 1918.Maia Morgenstern, Claudiu Trandafir, Flaviu Crisan, Gelu Nitu, Geo Dobre, Eugenia Serban, Vasile Calofir, Catinca Nistor, Gabriela Marin si Malina Tomoiaga sunt doar cativa dintre cei care va dau intalnire la acest spectacol", se arata intr-o informare a organizatorilor evenimentului.