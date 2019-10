Modificari la vinieta: Toate masinile sub Euro 5 vor plati o taxa, daca vor sa circule in Bucuresti UPDATE Exceptii inexplicabile

Se va incasa taxa pentru jumatate dintre masinile din Capitala?

Nicio masina cu norma de poluare inferioara standardului Euro 3 nu va mai avea voie sa circule in centrul orasului, potrivit unui proiect de hotarare initiat de Gabriela Firea si care se afla pe ordinea de zi a sedintei de Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) de joi, 24 octombrie.In plus, potrivit aceluiasi document, toate masinile sub Euro 5, indiferent unde sunt inmatriculate, ar urma sa plateasca o vinieta Oxigen, pentru a putea circula in Bucuresti.Valoarea acestei vinietei este calculata pentru o zi, o luna, sase luni si un an si este mai mare pentru masinile Non Euro si Euro 1 si mai redusa pentru Euro 2, Euro 3 si Euro 4.Astfel, cele mai mari sume, daca vor sa circule in Bucuresti, vor fi platite de proprietarii masinilor Non Euro: 15 lei/zi, 300 lei/luna, 1.100 lei/6 luni si 1.900 lei/un an. La polul opus, pentru o masina cu norma de poluare Euro 4, vinieta va costa 5 lei/zi, 80 lei/luna, 350 lei/6 luni si 500 lei/un an.Vezi mai jos tabelul cu taxele ce urmeaza a fi platite pentru fiecare tip de masina, in functie de tehnologia de reducere a poluarii cu care este dotata:Daca proiectul va fi adoptat de CGMB, aceste taxe urmeaza sa se aplice de la 1 ianuarie 2020.Potrivit prevederilor proiectului initiat de administratia Firea, cine va circula fara vignieta va risca sa plateasca amenda intre 1.500 lei si 2.000 lei. Cei care vor aplica sanctiunile vor fi politistii, politistii locali, dar si "Pentru mai multe detalii, puteti citi integral proiectul de hotarare de Consiliu General pe care administratia Firea il vrea adoptat in sedinta de pe 24 octombrie:In forma initiala a proiectului, taxe urmau sa se plateasca doar pentru masinile care nu erau inmatriculate in Bucuresti si in Ilfov (inclusiv pentru cele electrice - n.red.), iar masinile cu norma de poluare sub Euro 3 nu aveau voie deloc in centrul orasului.Societatea civila a ridicat - in cadrul unei sumare dezbateri publice a proiectului organizate de Primaria Capitalei - o multime de probleme legate de modul in care administratia Firea voia initial sa aplice aceaste taxe.In urma respectivei dezbateri, in noul proiect privind aplicarea taxei se prevede ca aceasta nu se va mai plati pentru vehicule pe 2 roti (adica motociclete, din intelegerea noastra - n.r.) si nici pentru vehiculele electrice si hibride, indiferent unde ar fi ele inmatriculate.Norma de poluare Euro 5 a intrat in vigoare in septembrie 2009. Iar asta inseamna ca cele mai multe dintre masinile fabricate inainte de acea luna nu sunt dotate cu aceasta tehnologie de poluare si (potrivit proiectului initiat de administratia Capitalei) ar trebui sa plateasca taxa ca sa circule prin Bucuresti. Potrivit datelor Directiei Regim Permise de Circulatie si pentru Inmatricularea Vehiculelor (DRPCIV) , la inceputul anului, din cele 1.106.811 autoturisme inmatriculare in Bucuresti, 664.330 - adica mai bine de jumatate - erau mai vechi de 10 ani (si e posibil sa aiba tehonolgie de reducere a poluarii care nu respecta standadul Euro 5). Inseamna acest lucru ca mai bine de jumatate dintre bucurestenii care au masini vor fi nevoiti sa plateasca vinieta ca sa mai circule cu ele pe strazi? Ramane sa aflam.Din pacate, nimeni n-ar putea spune clar, la acest moment, cate masini circula zilnic prin Bucuresti si cati soferi ar urma sa plateasca taxe. Motivul: multi bucuresteni au masinile inmatriculate prin alte judete. In plus, cum Capitala nu are o sosea de centura adecvata, multi soferi sunt nevoiti sa tranziteze orasului, sporind aglomeratia de pe sosele.Din motive greu de inteles, bucurestenilor nu li se ofera scutiri de la plata vinietei (in afara celor cu dizabilitati fizice, care conduc masini modificate in raport cu handicapul lor). Cu alte cuvinte, un bucurestean aflat la limita saraciei, care depinde de o masina veche pentru a se deplasa prin oras sau pentru a-si duce copiii la scoala, va trebui sa plateasca taxe.In schimb, vor fi scutite de la plata vinietei masinile unor institutii ca: ANAF, SRI, SPP, MapN, STS si Administratia Nationala a Penitenciarelor. De asemenea, masinile de salvare, masinile Politiei, ale Jandarmeriei, ale pompierilor si ale Politiei de Frontiera nu vor avea nevoie de vinieta. Si nici masinile de serviciu ale procurorilor din Ministerul Public nu vor plati taxe, chiar daca sunt poluante.De asemenea, Gabriela Firea a oferit o facilitate presei audio-vizuale, precizand in proiectul de hotarare ca sunt exceptate de la plata taxei si masinile destinate "transmisiunilor radio-tv". Nici pentru masinile de epoca - daca au certificat care sa le confirme statutul - nu se va plati vinieta (desi respectivele masini nu au tehnologie de reducere a poluarii din seria Euro 1-6 si sunt poluante).Surse din administratia Firea au explicat anterior pentruca scopul vinietelor n-ar fi acela de a aduna bani la bugetul local, ci acela de a decongestiona traficul rutier infernal din Capitala, convingandu-i pe bucuresteni sa isi lase masinile acasa si sa circule cu autobuzul sau cu tramvaiul.In context, reprezentantii Companiei Municipale de Managementul Traficului au explicat pe larg pentru Ziare.com ca , prin semaforizare inteligenta, nu pot reduce decat cu 15-20% timpul pe care soferii bucuresteni il petrec in trafic. In consecinta, daca vor sa circule mai repede prin oras, oamenii ar trebui sa isi lase masinile acasa si sa foloseasca transportul in comun.In teorie suna bine. In practica, insa, lucrurile nu stai deloc asa, din cauza ca, desi a cumparat mai multe autobuze noi , administratia Firea nu reuseste, de fapt, sa asigure un transport in comun civilizat . Iar asta inseamna ca, in continuare, sute de mii de bucuresteni sunt dependenti de masina personala si - daca proiectul Gabrielei Firea urmeaza sa fie adoptat - vor scoate mai multi bani din buzunar, de la inceputul anului urmator.