Nasul cuplului Olguta Vasilescu-Claudiu Manda a ramas fara mandatul de primar

Ovidiu Flori a fost declarat incompatibil de catre ANI in anul 2015, dupa ce s-a stabilit ca in perioada 2009-2013 a avut simultan functia de viceprimar, respectiv primar al comunei Isalnita, si cea de administrator al unei societati.Edilul a atacat in instanta decizia ANI, insa a pierdut toate la caile de atac.Prefectul de Dolj, Narcis Purcarescu, a declarat pentru Mediafax ca secretarul comunei Isalnita a inaintat Prefecturii Dolj referatul de incetare a mandatului de primar al lui Ovidiu Flori in data de 4 decembrie, insa documentul a ajuns in "mapa de lucru" a prefectului abia joi."Azi am semnat ordinul de eliberare din functie a domnului Flori. ANI l-a declarat incompatibil. El a actionat in justitie, in instanta, pana la Inalta Curte. Dupa aceea, noi am facut demersurile catre primarie, pentru ca procedura asta e, iar secretarul comunei face acel referat, inapoi catre Prefectura, prin care propune demiterea primarului. Si referatul intocmit de catre secretar a ajuns la noi pe data de 4 decembrie", a spus Purcarescu.Potrivit prefectului de Dolj, comuna Isalnita va fi condusa de viceprimar, pana la alegeri.In replica, primarul demis al comunei Isalnita, Ovidiu Flori, a declarat, pentru Mediafax, ca va ataca in instanta ordinul emis de prefectul de Dolj."Am pierdut ultimul proces in justitie. Astept sa fiu instiintat ca nu am vazut niciun ordin semnat si probabil voi contesta ordinul prefectului. (...) Este un drept al meu sa contest ordinul prefectului intrucat intervine perioada de trei ani de la momentul la care am fost declarat incompatibil", a spus Ovidiu Flori.Ovidiu Flori a fost ales primar al comunei Isalnita in 2012. In 2016 a castigat un nou mandat, dar in ianuarie 2017 a plecat la Bucuresti ca secretar de stat in Ministerul Transporturilor. Dupa cateva luni a demisionat din minister si a revenit la Isalnita unde a candidat, din nou, si a castigat functia de primar, la alegerile anticipate organizate in comuna.In 2018, Ovidiu Flori si sotia sa au cununat celebrul cuplu de politicieni social-democrati Olguta Vasilescu si Claudiu Manda.