Nu mai sunt locuri pentru vacantele in Grecia decontate de PMB

Centrul pentru Seniori al Municipiului Bucuresti a comunicat ca in acest program decontat de PMB s-au inscris 1.400 de seniori, cu 400 peste limita de 1.000 de locuri disponibile, iar pana in prezent au fost validate 750 de dosare.Marti, incepand cu ora 09.00, in ordinea inscrierilor, isi vor depune dosarele persoanele inscrise de la numarul 751 pana la completarea numarului de locuri disponibile, la Biroul provizoriu de Relatii cu Publicul al Centrului pentru Seniori, din strada Constantin Mille nr. 10 si la Biroul de Inscrieri, deschis in aceasta dimineata, in foaierul Teatrului Mic din strada Constantin Mille nr. 16."Subliniem faptul ca nu se mai fac inscrieri pentru acest proiect intrucat exista deja un numar de 400 de persoane aflate pe lista de asteptare, iar acestea vor fi contactate telefonic doar in cazul retragerii sau nevalidarii vreunui dosar dintre cele 1000 de persoane aflate pe lista de inscrieri, pana la ocuparea locurilor", a transmis PMB.Luni seara, Primaria Capitalei a raspuns si acuzatiilor conform carora pretul platit pentru tabara din Grecia pentru 1.000 de pensionari este mai mare cu aproximativ 135.000 de euro decat pretul oferit de aceeasi firma pentru aceleasi conditii.Astfel, PMB acuza sa suma prezentata de presa a fost calculata gresit, TVA-ul fiind mai mic decat s-a presupus, iar pretul per participant a fost "umflat" cu 15 la suta, intrucat calculul nu s-a facut la cursul euro de astazi. Deputatul USR Nicusor Dan a transmis luni ca solicita Curtii de Conturi sa verifice modul in care Primaria Capitalei a cheltuit aproape 400.000 de euro pentru trimiterea in tabara din Grecia a 1.000 de pensionari, spunand ca exista o diferenta totala de 135.000 de euro intre pretul platit de municipalitate si pretul oferit de aceeasi firma, pentru aceeasi perioada, in aceleasi conditii.Potrivit informatiilor postate pe site-ul Centrului pentru Seniori, valoarea estimata a contractului incheiat cu SC TRAMP TRAVEL INTERNATIONAL SRL este 1.750.000 de lei fara TVA.