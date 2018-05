O opera de arta mai bizara a aparut la Iasi. Primarul Chirica: Nici Picasso n-a fost inteles la momentul lui (Foto)

Ziare.

Mihai Chirica a precizat, intr-o conferinta de presa, ca a calatorit prin strainatate, unde a vazut multe opere artistice aparte, unele provocatoare.Primarul crede ca este de apreciat faptul ca iesenii n-au trecut indiferenti prin centrul orasului si ca au remarcat creatia lui Clemens Behr, chiar daca nu toate opiniile au fost favorabile."Unii au apreciat, altii au criticat ca nu seamana cu Michelangelo. De acord, nu seamana cu Michelangello, nici cu Turnul Eiffel, nu seamana cu nicio lucrare a unui pictor clasic. Poate nici Picasso n-a fost inteles la momentul lui. Dar ma ingrijoreaza ca n-a creat aceeasi stare de spirit in mediul online faptul ca se fura Pilonul II de pensii. Este un act de hotie barbara", a spus Chirica.Edilul a precizat ca lucrarea expusa in centru a atras atentia, adaugand ca exista doar o conventie incheiata cu artistul german, iar primaria nu a platit deocamdata niciun leu."Unele din picturile lui Sabin Balasa s-au dus la 25.000, 35.000 sau 45.000 de euro. E mult, e putin? Din punctul meu de vedere, este putin pentru valoarea lui Sabin Balasa. La inceput, Picasso isi vindea operele cu o suta de dolari sau de franci, uneori le lasa aproape gratis, pe o cafea. Acum se bat cu milioanele de euro pe lucrarile sale. Nu vreau sa ma gandesc ce va fi peste zece ani cu lucrarea lui Clemens Behr", a adaugat Chirica.Creatia artistului german a fost amplasata in centrul orasului, constructia starnind critici din partea iesenilor, in conditiile in care oamenii nu inteleg ce reprezinta lucrarea. Costul acesteia se ridica la 71.400 de lei (15.421 de euro - n.red.), suma urmand a fi platita de la bugetul local.