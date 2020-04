O primarie s-a trezit cu conturile golite in plina epidemie pentru o datorie de acum 11 ani

Ziare.

com

Potrivit primarului comunei Balasesti, Paul Maftei, conturile Primariei au fost golite luni, fara nicio avertizare din partea autoritatilor fiscale.In acest moment, comuna nu mai are niciun leu in cont, iar activitatile sunt complet blocate.Primaria nu poate plati facturile la utilitati, salariile propriilor angajati, serviciile de asistenta sociala si, mai grav, nu are cum sa ia masuri impotriva virusului COVID-19."Ne-au luat toti banii, fara sa ni se spuna ceva, fara proceduri. Eu ce fac, am facturi la curent, la apa, trebuie sa platesc pentru asistenta sociala. Suma care ne-a fost luata luni este 3,2 miliarde lei, lei vechi. Datoria totala trece de 6,5 miliarde lei.Este o situatie foarte grava, avem si epidemia pe cap. Eu nu mai pot face nici o prevenire, avem nevoie de dezinfectanti pentru institutii, avem si alte masuri de luat", a declarat, pentru MEDIAFAX, primarul comunei Balasesti, Paul Maftei.Primarul sustine ca activitatea comunitatii este complet blocata pentru o datorie facuta de Consiliul Local al comunei in urma cu 11 ani.In 2009, consilierii locali au aprobat un contract care a fost semnat in numele Consiliului Local cu o firma de consultanta. Deoarece contractul nu a fost respectat, firma a deschis actiune in instanta si a castigat procesul, avand de recuperat o suma de peste 100.000 de euro.Comunitatea a ramas cu conturile goale desi printr-o decizie din 2018 a Judecatoriei din Tg.Bujor se stabileste ca Primaria Balasesti nu are calitate procesuala in litigiul creat intre Consiliul Local Balasesti si firma de consultanta."Este vorba despre niste contracte aprobate de Consiliul Local in 2009 si 2010 pentru consultanta, era alt primar. Lucrarea nu a mai fost facuta, contractele de consultanta nu au fost platite. Eu am iesit primar in 2012, am aflat de problema, am avut un proces pe care l-am pierdut. Contractele erau incheiate de Consiliul Local, nu de UAT (n.r. Unitatea Administrativ Teritoriala).Am pierdut procesul tocmai din cauza asta, noi ne-am aparat pe UAT, pe Primarie, nu am facut noi datoria, ci Consiliul Local. Procesul a fost pierdut in 2014 si de atunci executorul judecatoresc a inceput sa ne faca probleme. S-a indreptat impotriva noastra, la Consiliul Local nu avea ce sa execute. Finantele au cerut sa fie mutata datoria in contul Primariei, li s-a respins actiunea", a precizat primarul Paul Maftei.Dupa ce a aflat ca nu mai are bani in cont, Primaria Balasesti a cerut explicatii de la reprezentantii Directiei Judetene a Finantelor Publice Galati.Intre timp, reprezentantii Primariei Balasesti cauta solutii pentru a obtine bani si pentru a ataca decizia ANAF.