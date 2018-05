O trecere de pietoni suprainaltata din Ploiesti nu a fost semnalizata: Masinile au zburat cand treceau pe ea (Video)

Ziare.

In momentul in care a fost filmata, trecerea era nesemnalizata.Tanarul care a postat imaginile pe Facebook a adaugat si comentariul: "Aveti grija la rondul 2, altfel zburati ca in NFS, Ploiesti, oras european,nesemnalizat".Pe filmare se vede cum masinile se inalta cand trec peste zebra care nu era semnalizata pana marti dimineata."Ai vazut ca s-a ridicat de pe roti? Ti se face mila, frate", se aude in clipul postat.Filmarea a devenit virala, fiind distribuita de sute de ori."Primul a ramas fara baie de ulei", comenteaza un barbat."Bravo Primariei, cei ce respecta viteza legala nu au probleme", adauga altul.In comentarii, cei care au trecut prin zona atrag atentia ca si-au distrus masinile."Multumiri anticipate Primariei Ploiesti (am spart baia de ulei acum 10 minute acolo) ", a scris un sofer.Altul a adaugat: "Dar trebuie semnalizate! Cum sa le lasi asa? Iti rupi masina!".Marti dimineata, in zona a fost montat un indicator prin care viteza este limitata la 30 de kilometri pe ora.Primarul din Ploiesti, Adrian Dobre, a declarat ca va verifica daca indicatorul de limitare de viteza a fost pus la timp, iar in caz contrar, firma care a realizat lucrarea va fi amendata."Trecerea de pietoni suprainaltata a fost realizata luni dupa-amiaza. Daca nu a fost pus indicator de limitare a vitezei, firma va fi amendata. Marcajul nu a putut fi inca realizat pentru ca abia s-a turnat asfaltul. Procedura spune ca trebuie sa astepti o perioada ca sa poti aplica vopseaua altfel se curata", a spus Dobre.Adrian Dobre a precizat ca s-a decis ca trecerea de pietoni respectiva sa fie suprainaltata in urma nenumaratelor accidente produse acolo anul trecut, unele dintre ele fiind grave.