Opera artistica bizara din centrul Iasiului a avut viata scurta

Primaria Iasi nu a oferit nicio explicatie privind decizia de a ridica aceasta constructie, insa gestul survine in urma unor critici vehemente din partea iesenilor, multi dintre ei cerand ca opera de arta sa fie luata din fata Bisericii Trei Ierarhi. Creatia artistica a fost ridicata pe o platforma de muncitori din subordinea municipalitatii si dusa din zona centrala.In urma cu cateva zile, primarul Iasiului Mihai Chirica a raspuns celor care au criticat creatia artistului german Clemens Behr, spunand ca nici Picasso n-a fost inteles la vremea lui, iar azi se bat cu milioanele de euro pentru picturile lui.Lucrarea, creatia unui artist german, a fost amplasata in centrul Iasiului, in urma cu zece zile, constructia starnind critici din partea iesenilor, in conditiile in care oamenii au spus ca nu inteleg ce reprezinta lucrarea. Costul lucrarii se ridica la 71.400 de lei, suma urmand a fi platita de la bugetul local.Potrivit reprezentantilor primariei iesene, lucrarea este o "instalatie de arta unica, cu puternice influente dadaiste". Pe retelele de socializare, iesenii au ironizat creatia amplasata de primarie, unii spunand ca initial au crezut ca este vorba despre un acoperis luat de vant de pe o cladire din centrul orasului.Clemens Behr a participat cu o instalatie si la expozitia Art Safari, conform paginii de Facebook a Ambasadei Germaniei la Bucuresti , atragand atentia tuturor vizitatorilor.