Oradea: Bilete gratuite la SPA pentru cei care isi platesc online impozitele si taxele locale

Ziare.

com

Primaria Oradea va premia persoanele care vor plati online taxele si impozitele datorate pe anul 2018 pana la data de 31 martie, acordand saptamanal, prin tragere la sorti, un voucher, constand intr-un bilet de familie pentru o zi la Aquapark Nymphaea.Primarul municipiului Oradea, Ilie Bolojan, a declarat, vineri, ca acest concurs este deja la a doua editie si are ca scop stimularea oradenilor sa isi plateasca online taxele si impozitele locale."Pentru a incuraja oradenii sa-si achite online taxele si impozitele locale, Primaria Oradea va premia anul acesta persoanele care vor alege acest mijloc de plata. Vom acorda saptamanal, prin tragere la sorti, un voucher constand intr-un bilet de familie pentru o zi la Aquapark Nymphaea, celor care platesc online pana la data de 31 martie taxele si impozitele datorate pe anul 2018. Premiile asigura accesul in aquapark unei familii formate din 2 adulti si 2 copii cu varsta sub 14 ani, pentru intreaga zi" a spus Bolojan.Campania se adreseaza persoanelor fizice si juridice care in perioada amintita isi platesc online impozitele pe cladire, teren si autoturisme datorate catre bugetul local pentru anul in curs, prin portalul www.oradea.ro sau prin aplicatia pentru dispozitive mobile MobilePay din Google Play Store.Aquapark Nymphaea este administrat de Primaria Oradea prin Administratia Domeniului Public, fiind unul dintre cele mai moderne din si mai mari din Romania.Parcul acvatic are 10 tobogane, 15 bazine de inot, structura de joaca pentru copii, sase saune, saloane de masaj, baie turceasca, terenuri de sport si restaurante.Parcul se intinde pe o suprafata de sapte hectare si a fost dat in folosinta in 2016, fiind realizat printr-o investitie in valoare de peste 88 de milioane de lei, din care aproape 39 de milioane contributia administratiei locale si restul fonduri europene alocate prin Programul Operational Regional.