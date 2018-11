Orasul din Romania in care primaria cumpara autobuze la mana a doua, cu toate ca a promis autobuze electrice

Ziare.

com

Surse din randul administratiei galatene spun ca achizitia de vehicule second hand este o solutie de avarie pentru asigurarea unui numar optim de autovehicule in urmatoarele 16 luni, cat se estimeaza ca ar dura procedurile privind achizitionarea unor autobuze electrice.Potrivit anuntului postat pe SEAP, transportatorul public de persoane din orasul Galati doreste sa cumpere 30 autobuze urbane diesel second-hand, dotate cu aer conditionat si nu mai vechi de 11 ani.In acelasi timp, au fost declansate procedurile pentru achiztionarea unor mijloace de transport noi, la fel ca in alte orase ale Romaniei.Solutia autobuzelor vechi a venit in conditiile in care parcul auto al societatii edilitare este invechit si insuficient, iar autoritatile locale reiau un contract vechi de doi ani, care nu a fost finalizat si care permite achizitionarea a 30 de autobuze second hand cu pretul estimat de peste patru milioane de lei.Conform anuntului de pe SEAP, vor fi achizitionate 30 autobuze urbane diesel second-hand, de 12 metri lungime, in loturi de cate 10 autobuze fiecare. Fiecare lot va avea aceeasi marca, tip si producator, destinate transportului public local de persoane din municipiul Galati. Valoarea totala estimate este de 4.230.000 lei.La sfarsitul anului trecut, Primaria Galati a achizitionat 14 troleibuze noi in baza unui contract de peste 5,5 milioane de lei care include piesele de schimb si consumabilele pentru o perioada de 36 de luni. De asemenea, municipalitatea a facut un imprumut bancar pentru cumpararea a opt tramvaie noi si a depus documentele pentru obtinerea unei finantari europene nerambursabile pentru achizitionarea a 50 de autobuze de tipul hibrid si a 20 de minibuze.