(P) In Sectorul 3, Primaria e NON-STOP. Taxe si impozite, autorizatii, solicitari, totul se rezolva online!

Primaria Sectorului 3 a implementat Proiectul "Primaria NON-STOP", prin care a dezvoltat o serie de servicii publice online pentru eficientizarea comunicarii dintre institutie si cetateni, dar si pentru reducerea resurselor alocate (bani, timp etc.).Atfel, locuitorii Sectorului 3 pot beneficia de urmatoarele servicii online:- Plata taxelor si impozitelor locale;- Depunerea de cereri si documentatie pentru solicitarea unui loc de parcare;- Obtinerea de Certificate de Urbanism;- Depunerea de sesizari si urmarirea traseului lor interdepartamental si al statusului in timp real;- Aplicatia intitulata "I love S3", ce poate fi descarcata pe orice tip de telefon mobil si care permite o vizualizare a hartii sesizarilor primite de la cetateni, precum si statusul lor de rezolvare;- Programarea casatoriilor pentru cetatenii cu domiciliu in Sectorul 3 - permite rezervarea ferma a unui interval de timp la o data anume chiar si cu cateva luni inainte de momentul ceremoniei;- Programarea pentru transcrierea certificatelor/extraselor de stare civila;- Eliberarea de autorizatii, acorduri si avize de functionare comerciala;- Eliberarea certificatelor de atestare fiscala;- Inscrierea exclusiv online in cresele din Sectorul 3;- O sectiune care permite cetatenilor o evaluare a activitatii institutiei, care constituie un feedback necesar si util pentru obiectivele viitoare.De ce "Primaria NON-STOP"? Pentru a face accesul mai facil si mai eficient al cetatenilor la serviciile oferite de Primaria Sectorului 3 prin intermediul instrumentelor de comunicare online, pentru scaderea termenelor de raspuns la solicitarile cetatenilor si rezolvarea mai rapida a problemelor sesizate de acestia, pentru informarea eficienta a cetatenilor cu privire la serviciile online pe care institutia le ofera, pentru cresterea gradului de transparentizare a activitatii institutiei, pentru eficientizarea pe termen mediu si lung a cheltuielilor bugetare prin reducerea personalului destinat lucrului direct cu publicul si transferarea comunicarii cu cetatenii in sistem online, pentru o evaluare mai clara a gradului de satisfactie al cetatenilor in ceea ce priveste activitatea institutiei, pentru indeplinirea obiectivelor impuse prin Strategia Nationala privind Agenda Digitala pentru Romania, pentru ca Primaria Sectorului 3 este cea mai digitalizata institutie publica din Romania.Intra pe www.primarie3.ro si invinge birocratia! Sectorul 3, cei mai buni!