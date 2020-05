Panourile cu medici reprezentanti ca sfinti au aparut si la Constanta, dar Primaria nu le va da jos cum a facut Firea in Bucuresti

Ziare.

com

Insa aici Prima spune ca nu s-a primit nicio sesizare si ca nu exista motiv pentru a le da jos."La Primaria Constanta nu a fost inregistrata nicio plangere pana acum. Nu avem niciun motiv sa dam jos panourile respective. Noi ne-am exprimat in mai multe randuri respectul si recunostinta pentru medicii din Constanta, care isi concentreaza toate eforturile pentru vindecarea pacientilor infectati cu coronavirus, dovada fiind ca in orasul nostru se inregistreaza, pana in acest moment, cea mai mare rata de vindecare din tara", a declarat Adriana Teodoru, purtatorul de cuvant al Primariei Constanta, pentru Info Sud Est.Amintim ca artista Wanda Hutira a ilustrat mai multi medicii in mai multe ipostaze care amintesc de reprezentari grafice ale unor entitati spirituale din mai multe culte religioase."Uneori miracolele vin de la oameni. Acest serial de la Wanda Hutira face parte dintr-un nou proiect realizat de McCann Romania. Vrem sa transformam orasele in locuri care dau putere celor care au cea mai mare nevoie de ea in aceste zile, doctori. Merg pe strazi in drum spre cea mai grea treaba acum.Asa ca am luat-o ca meseria noastra, ca comunitate creativa, sa transmitem 'mesajul nostru de multumire' medicilor. Fiecare artist cu o interpretare unica. Imaginile vor aparea in aer liber in toata tara. Vor veni si altele in curand! #sustineredoctorilor", transmitea pe pagina sa de Facebook Catalin Dobre, executive creative director McCann."Nu este vorba, deci, doar despre un demers blasfemiator, ci si de o ofensa adusa categoriei profesionale atat de onorabile a medicilor, care, ca noi toti, nu se cred cu certitudine sfinti sau mantuitori improvizati si nu pretind un cult public", a spus Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane.Apoi, Primaria Capitalei a cerut eliminarea panourilor.