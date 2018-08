Parcarea gratuita a angajatilor companiilor municipale ne costa doua milioane de euro? USR ii cere socoteala lui Firea

Ziare.

com

"Primaria Capitalei, din informatii pe care le-am primit din interior, acorda autorizatii de parcare gratuite - multe dintre ele, se pare, pentru angajatii companiilor municipale. Tot din aceste informatii ni se spune ca asta ar costa bugetul local doua milioane de euro. Daca este asa, am vrea sa ni se spuna transparent, daca e adevarat sau nu. Daca intr-adevar ne costa bugetul local doua milioane de euro si bucurestenii platesc 10 lei pe ora in centrul Capitalei, ni se pare ca este o discriminare la adresa cetatenilor platitori de taxe", a precizat Wring, inaintea sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti.Intr-o postare pe Facebook , referitoare la acelasi subiect, Wring a publicat si o fila din tabelul presupuselor permise de parcare gratuita in Bucuresti, adaugand faptul ca numarul total al permiselor de parcare gratuita depaseste 1.000 si ca unele dintre aceste autoturisme ar avea numar de inmatriculare din alte judete."In timp ce bucurestenii de buna credinta platesc 10 lei pe ora pentru parcare in centrul orasului, casta privilegiatilor nu plateste nimic. Este vorba in primul rand de sefii din companiile infiintate de Gabriela Firea, care, dupa ce ca primesc salarii degeaba, au si scutire de la plata parcarii in oras. (...) Celor aproape 500 de masini ale privilegiatilor din companii li se adauga, evident, masinile de serviciu - de exemplu, toate acele masini ale Politiei Locale care ocupa parcari intregi fara sa plateasca nimic", a adaugat ea.