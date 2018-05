Parcarea ilegala din Parcul Tineretului e aproape gata. Primaria Sectorului 4 vine cu explicatii

Atacul la Nicusor Dan

Reprezentantii primariei au transmis, intr-un comunicat remis, ca au oprit lucrarile abia acum, deoarece in urma cu cateva zile au primit comunicarea oficiala din partea Tribunalului Bucuresti, dupa ce magistratii au decis la finalul lunii trecute suspendarea si celei de-a doua hotarari emise de Consiliul Local Sector 4 prin care s-a aprobat construirea parcarii, iar la inceputul lunii mai Tribunalul Bucuresti a suspendat si acordul de mediu. "In primul rand, trebuie mentionat faptul ca hotararile judecatoresti devin executorii si implicit sunt aplicate dupa comunicarea lor oficiala!Autoritatea publica locala nu putea bloca o investitie publica de o asemenea anvergura, aprobata de Consiliul Local al Sectorului 4, in lipsa unei comunicari oficiale din partea Tribunalului Bucuresti!Aceasta informare, subliniem - OFICIALA, a ajuns la Primaria Sectorului 4 in urma cu cateva zile. Legea trebuie respectata si aplicata de toti cei implicati in actiune, asa ca imediat dupa primirea comunicarii, lucrarile au fost SISTATE!", a transmis primaria.Reprezentantii institutiei spun ca este regretabil faptul "ca anumite persoane publice, desi cunosc in detaliu situatia de fapt a acestui proiect de utilitate publica, aleg sa-si faca imagine si sa incerce sa atraga capital politic ignorand normele legale, prin prezentarea publica de informatii trunchiate, deformate", facand cel mai probabil referire la Nicusor Dan si mai multi consilieri generali si locali ai Opozitiei, care de-a lungul timpului au sesizat situatia aceasta.In plus, primaria sustine ca lucrarile la parcare sunt legale."Proiectul acestui obiectiv de investitii este avizat din punct de vedere legal de catre toate entitatile cu atributii in domeniu, cum ar fi Inspectoratul de Stat in Constructii, Garda de Mediu sau Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.In plus, spatiul in cauza este incadrat in Registrul Spatiilor Verzi in categoria celor de tip V1 A, ale caror functiuni admise sunt, intre altele, inclusiv amenajarile de parcaje!Mai mult decat atat, asa cum se poate observa si la fata locului, odata cu edificarea acestei parcari au fost plantati peste 450 de arbori (tei), un numar mult mai mare decat cel al arbustilor ce se aflau initial pe acest teren", se arata in document."Toate aceste declaratii, inclusiv acest proces, nu reprezinta altceva decat un exercitiu de imagine al domnului Nicusor Dan, personaj politic ce si-a construit un nume prin tentativele de blocare a oricarui proiect util Bucurestiului.Cum se pare ca se afla intr-o reala campanie electorala, ii sugerez domnului Dan sa-si canalizeze energia catre proiecte de modernizare si de dezvoltare a orasului, nu sa si-o iroseasca incercand sa se opuna proiectelor de acest fel. Il asigur ca toate proiectele Primariei Sectorului 4 respecta cu strictete toate prevederile legale", a declarat Daniel Baluta, edilul Sectorului 4.A.G.