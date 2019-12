Petitie pentru candidati unici ai Opozitiei la primariile din Capitala: Bucurestiul este bolnav, plin de rani

Ziare.

Printre cei care au semnat deja se numarasi zeci de antreprenori, actori, medici, oameni de comunicare si sportivi, potrivit unui comunicat de presa remis"Toti pentru Bucuresti exact acest lucru inseamna: este un apel la civism si responsabilitate; la mintea bucuresteanului cea de pe urma. Cand ai alegeri intr-un singur tur de scrutin, nu-ti poti permite - daca tii cu adevarat la orasul tau, la viata acestuia - sa risipesti voturi si energii, sa-i anulezi, din nerozie sau cinism, orice sansa de supravietuire sanatoasa.", spune pe pagina sa de Facebook filosoful Mihai Sora, citat in document.Campania de strangere de semnaturi a fost initiata de, formata din, fiind un demers civic menit sa atraga atentia asupra vulnerabilitatii majore a alegerilor intr-un singur tur."In 2016, partidele din opozitie au gresit (Uniunea Salvati Romania - USR si PNL Bucuresti). Si noi, toti am gresit, lasandu-i sa puna ambitiile si orgoliile mai presus de binele nostru, al tuturor si mai presus de nevoile Bucurestiului. Se pare ca partidele din opozitie au uitat si vor sa repete prostia. Daca ele au uitat, noi nu avem nicio scuza daca-i lasam sa uite", afirma si Oana Gheorghiu, fondatoare Daruieste Viata, citata in comunicat.Initiatorii subliniaza ca primarul Capitalei este nereprezentativ, fiind ales de doar 14% dintre alegatori, acelasi fiind cazul si pentru primarii de sector."Primarul general al Bucurestiului este nereprezentativ fiind ales de 14% dintre cetatenii cu drept de vot si mai putin de 50% dintre cei care s-au prezentat la urne. Cinci dintre cei sase primari de sector sunt nereprezentativi fiind alesi cu votul a mai putin de 50% dintre cei care s-au prezentat la urne. In aceeasi situatie sunt aproape trei sferturi dintre orasele Romaniei.Cetatenii Bucurestiului au dreptul la un primar care sa lucreze in folosul orasului, nu al minoritatii celor care au ajuns la vot. Locuitorii Capitalei vor un primar care sa ii reprezinte. Bucurestenii care doresc sa isi apere drepturile si sa puna in atentia partidelor si a candidatilor aceasta dorinta sunt invitati sa semneze manifestul Toti Pentru Bucuresti", se arata in textul petitiei.Astfel, semnatarii "cer ferm partidelor si candidatilor independenti aflati in opozitie in Bucuresti desemnarea unui candidat unic pentru primaria generala, precum si a unor candidati unici pentru cele sase sectoare ale Bucurestiului, pana cel mai tarziu la finalul lunii martie 2020".A.D.