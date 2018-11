Primaria Capitalei cere motivarea de urgenta a deciziei Curtii de Apel in cazul companiilor municipale

Ziare.

"Subsemnatul Badulescu Aurelian, in calitate de Viceprimar General al Municipiului Bucuresti, consilier general in Consiliul General al Municipiului Bucuresti si Membru al Comisiei Juridice, in conformitate cu dispozitiile art. 6 din Conventia Europena a Drepturilor Omului, formulez prezenta:CEREREPrin care va solicitam motivarea de urgenta a Deciziei Civila nr.6504/2018 pronuntata in data de 22.11.2018 in dosarul nr. 19404/3/2017, in vederea asigurarii respectarii dreptului la aparare si dreptului la un proces echitabil, in conditiile in care intelegem sa ne indreptam impotriva acesteia atat prin exercitarea cailor extraordinare de atac prevazute de dispozitiile codului de procedura civila si totodata ne rezervam dreptul de a ne adresa organelor abilitate sa cerceteze incalcarea cu intentie a dispozitiilor legale aplicabile in prezenta cauza", se arata in cererea inaintata catre Curtea de Apel, remisa luniIn document este invocat articolul 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, care garanteaza dreptul la un proces echitabil."Articolul 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului ("Conventia"), garanteaza dreptul la un proces echitabil. El proclama principiul suprematiei legii, pe care este construita o societate democratica, precum si rolul primordial al sistemului judiciar in administrarea justitie.Potrivit acestor prevederi, orice persoana care este parte, independent de calitatea sa procesuala, intr-un proces civil sau careia i se aplica dispozitiile Noului Cod de procedura civila are dreptul la o judecata desfasurata in mod echitabil, in termen optim si previzibil, de catre o instanta independenta, impartiala si stabilita de lege.Prin urmare, va solicitam sa aveti in vedere faptul ca, ne aflam la incheierea unui exercitiu bugetar, iarsi totodata discutam de efectele pe care acesta le produce prin raportare la problemele accesorii pe care le-a creeat, fiind absolut necesara redactarea acesteia de urgenta, pentru a putea analiza modalitate de dezlegare a chestiunilor deduse judecatii, cu atat mai mult cu cat decizia in discutie este in totala contradictie cu sentinta pronuntata de Tribunalul Bucuresti in aceeasi cauza", precizeaza Badulescu in solicitare.De asemenea, viceprimarul isi exprima dezacordul fata de decizia curtii pe care o catalogheaza drept "una nelegala si netemeinica"."In acest sens, intelegem sa ne exprimam dezacordul total fata de hotararea pronuntata (Decizia Civila nr.6504/2018 din data de 22.11.2018 in dosarul nr.19404/3/2017), aceasta fiind una nelegala si netemeinica si in contradictie evidenta cu dispozitiile legii administratiei publice locale republicata 215/2001, atat timp cat pentru infiintarea societatilor pe actiuni este necesara si suficienta majoritatea ceruta de art 45 alin 2, 'respectiv se adopta cu votul majoritatii consilierilor locali in functie urmatoarele hotarari ale consiliului local...f) hotarari privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritati publice, cu persoane juridice romane sau straine...' si nicidecum cu votul a doua treimi din numarul total al consilierilor locali in functie, cum in mod eronat a ati acreditat prin hotararea pronuntata", conform documentului.Sursa citata mai arata ca "nu se poate discuta" despre exces de putere din partea CGMB. In plus, Badulescu mai noteaza ca modalitatea de solutionare a dosarului si solutia pronuntata "nasc suspiciuni cu privire la existenta unui interes in acesta cauza"."Totodata,, atat timp cat infiintarea unei societati prin asocierea dintre o autoritate publica si o persoana juridica nu incalca nici Contitutia Romaniei, Legea Concurentei nr.21/1996 sau legea achizitiilor publice 98/2016.Avand in vedere faptul ca, atat modalitatea de solutionare a dosarului in discutie cat si solutia pronuntata,, intelegem de asemenea sa ne rezervam dreptul de a ne adresa organelor competente sa cerceteze savarsirea unei infractiuni de abuz in serviciu, cu atat mai mult cu cat in mod evident Decizia Civila nr.6504/2018 nu respecta dispozitiile legii 215/2001 si creeaza un prejudiciu imens Primariei Municipiului Bucuresti prin incercarea de impiedicare a desfasurarii activitatilor ce tin de interesul general al cetatenilor si respectiv blocarea activitatii administratiei publice locale", potrivit sursei citate.Amintim ca joi Curtea de Apel Bucuresti a decis anularea tuturor hotararilor de infiintare a companiilor municipale.A.D.