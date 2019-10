PNL acuza USR ca la Sectorul 1 a votat alaturi de PSD pentru tunuri la bugetul local

Ziare.

com

"Consilierii PNL Sector 1 s-au luptat timp de aproape o luna cu primarul PSD Dan Tudorache si administratia PSD de la sectorul 1, care au tinut scolile captive intr-o rectificare bugetara prin care se dau tunuri la bugetul local.Consilierii PNL nu au votat bataia de joc pe banii bucurestenilor, care include zeci de milioane de lei pentru toaletare de arbori si milioane de lei pentru o directie foarte scumpa si inutila. Din pacate, rectificarea bugetara a fost aprobata in sedinta Consiliului Local de astazi cu voturi de la USR", atransmite PNL Sector 1 intr-un comunicat remis Ziare.com.Reprezentantii filialei sustin ca nu au votat rectificarea bugetara pentru ca niciunul dintre amendamentele PNL care corectau cheltuirea excesiva a banilor nu a fost luat in seama si pentru ca se pastrau in buget sume uriase si nejustificate pentru toaletarea copacilor si directia de sortare."PNL a solicitat executia bugetara a ADP si documente care sa explice necesitatea acestor sume, dar acestea nu au fost primite. ADP primeste peste 25 de milioane de lei, fara nicio fundamentare si invocand faptul ca sunt contracte secrete si ca trebuie consultate doar la sediul institutiei. Contracte secrete pe banii cetatenilor?!In tot acest timp, pozitia PNL a fost extrem de clara: rezolvarea urgenta a problemei fondurilor pentru scoli si discutarea separata a proiectelor care vizau ADP si directia de sortare", se arata in document.Reprezentantii PNL mai spun ca in prima varianta de proiect de pe 23 septembrie, nu erau inclusi bani pentru scoli, in ciuda solicitarilor facute de directori si ca PNL a depus un amendament prin care o parte din sumele uriase alocate pentru directia de salubritate ajungeau catre utilitatile scolilor, dar ca PSD l-a respins pe 30 septembrie."Ulterior, primarul PSD a constatat ca scolile pot fi un instrument de presiune, asa ca timp de o luna a santajat copii, parinti si profesori, tinand scolile captive, fara fonduri, intr-o rectificare bugetara prin care incearca sa dea ultimele tunuri din fonduri de la bugetul local. Concret, primarul a facut un joc politic de cea mai joasa speta: a refuzat sa aloce fondurile necesare scolilor si sa le asigure copiilor conditii elementare pentru a invata in sectorul 1, atat timp cat consiliul local nu ii aloca bani pentru proiecte dedicate intereselor proprii", acuza PNL."Am dat dovada de rabdare si buna-credinta, pentru cetatenii acestui sector. Am prioritizat problemele reale, am venit cu solutii concrete, am luptat pentru scolile de sector. Colegii mei din consiliu au propus amendamente care au alocat bani catre scoli, atat in sedinta de astazi, cat si in cele anterioare.Din pacate, atitudinea PSDa fost de sfidare, de nepasare si de aroganta. S-au ambitionat sa conditioneze scolile de tunurile din bani publici, in pregatirea campaniei electorale. Este regretabil ca educatia copiilor este pusa la pachet cu taiatul frunzelor la caini de zeci milioane lei (ADP) si sortarea hartiilor pe birourile birocratilor PSD, pe salarii de ministru (noua directie de sortare). Administratie marca PSD!", a declarat Sebastian Burduja, presedinte PNL Sector 1.