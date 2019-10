PNL anunta cum voteaza in cazul vinietei de Bucuresti pe care o propune Firea

Ziare.

com

Intr-o conferinta de presa, Violeta Alexandru a reprosat Primariei ca nu a asigurat un transport public eficient, prin care sa fie descurajata folosirea masinilor personale."Ne exprimam regretul ca o idee, tehnic, corecta a ajuns sa fie pervertita in acest fel de Gabriela Firea, care, de fapt, ne demonstreaza prin proiectul de hotarare pe care il propune in Consiliul General ca nu o intereseaza decat banii. (...) In esenta este o masura care nu convinge asupra seriozitatii Primariei conduse de PSD de a asigura o calitate a aerului superioara in Bucuresti.Si, de aceea, pentru ca o apreciem ca fiind populista, prin modul in care este redactata, ne vom abtine la vot, urmand sa propunem, pe baza expertizei si a documentarii noastre, un pachet integrat de masuri si decizii care sa asigure cu adevarat o calitate superioara a aerului in Bucuresti", a spus Violeta Alexandru.Consilierul municipal PNL Ciprian Ciucu a afirmat ca masura, desi "buna, in esenta", nu este insotita de o viziune integrata."Trebuie, intai, sa creezi o alternativa oamenilor si capacitatea de transport suficienta, pentru ca ei sa renunte la auto individual. Acest tip de masura este ultima cu care vii. Tine de motivare negativa.Dar dupa ce ai realizat Centura, dupa ce ai crescut capacitatea de transport, astfel incat sa poti sa trimiti oamenii la serviciu in timp util, civilizat, curat, dupa ce ai creat piste de transport alternativ pentru cei care vor sa mearga cu trotinete, biciclete, dupa aceea vii cu astfel de masura. Si nu o aplici doar in centru. Pai, ce facem? Mutam poluarea in Drumul Taberei, in Militari, in Crangasi, in Berceni, in Giulesti si Balta Alba? Acolo nu locuiesc oameni?Toti consideram ca ar fi fost in esenta o idee buna, dar modul in care este gandita si aplicata nu ne permite sa o votam", a declarat el.Ciucu a aratat ca este pentru a treia oara cand primarul Firea prezinta o idee buna, dar care este pervertita "prin modul in care este gandita"."Va aduc aminte de ideea cu benzile unice dedicate RATB. La modul cum a aplicat-o a distrus aceasta idee. Bucurestenii, astazi, amintindu-si ce s-a intamplat cu doi ani in urma, nu o sa isi mai doreasca benzi unice. Cresterea tarifului de parcare in centru. Iarasi, o idee buna in esenta, dar fara masuri adiacente care sa blocheze parcarea pe trotuar, in continuare, a fost pervertita", a apreciat el.Toate masinile cu norma de poluare sub Euro 5 vor plati vigneta "Oxigen" de acces si circulatie in Bucuresti, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti din 24 octombrie.