PNL Sector 1: In vreme de pandemie, primarul Tudorache sparge 15 milioane de euro din bani publici pe tablete

"Tunurile din bani publici de la Sectorul 1 nu se opresc nici macar in plina pandemie. In timp ce intreaga planeta isi concentreaza toate resursele in lupta cu noul coronavirus, Tudorache isi vede linistit de treaba si continua cu tunurile, sub aparenta grija fata de copiii sectorului. Cea mai noua gaselnita este alocarea de 76 milioane de lei (peste 15 milioane de euro) pentru achizitia de tablete pentru copiii din sector.Nu e clar cine cumpara tabletele, cand se demareaza licitatia sau alte detalii, cert este ca primarul PSD vrea sa impuste doi iepuri dintr-o lovitura: sa mai dea un tun si sa bifeze o masura populista", transmite PNL Sector 1 intr-un comunicat remis miercuriLiberalii precizeaza ca Dan Tudorache a cumparat deja cateva tablete pentru anumite scoli, dar nu a dat detalii despre achizitie: "Aparent ar fi fost luate prin achizitie directa, la solicitarea parintilor, dar nu sunt foarte multe. Este un mister clasic PSD..."."Asa cum am punctat si cu alte ocazii, achizitia de tablete este necesara, dar NU pentru toti copiii. In Sectorul 1 sunt multe familii care au laptopuri si tablete pentru copil sau copii, nu asteapta de la primarie. Aici este diferenta intre o administratie eficienta si una populista.La Cluj, Emil Boc a propus achizitionarea de 2.098 de tablete pentru elevii care provin din familii care nu detin calculator, laptop sau tablete. Mai mult decat atat, elevii vor returna tabletele la finalul ciclului scolar. Nu am vazut asa ceva la Tudorache.E simplu: el nu vrea sa fie eficient, nu vrea sa cheltuie cu cap banul public, nici macar in criza in care suntem acum, ci vrea doar sa spuna ca a cumparat tablete pentru toti copiii sectorului", a declarat Sebastian Burduja, presedinte PNL Sector 1, citat in comunicat.Sursa citata mai arata ca in Sectorul 1 sunt aproape 40.000 de elevi, astfel ca sunt alocati, in medie, 1.900 de lei pentru o tableta."In toate scolile din Sectorul 1 sunt aproximativ 40.000 de copii.. In plus, tinand cont de complexitatea acestei achizitii, probabil vor ajunge la elevi cand pandemia va fi incheiata. Eventual in campania pentru alegerile locale...Consilierii PNL nu au girat acest tun din bani publici marca PSD. Intelegem necesitatea achizitiei de tablete pentru copiii care vin din familii vulnerabile sau care nu isi pot permite, dar nu in aceasta maniera complet ineficienta. 15 milioane de euro sunt foarte multi bani, bani pe care sectorul nu-si poate permite sa ii arunce pe geam", conchide documentul.A.D.