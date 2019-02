Politica altfel: Cand primaria si asociatiile locale isi dau mana pentru binele oamenilor

Uniti in jurul unor obiective

"Cei care daruiesc putin din timpul lor pentru a face bine altora"

Asa se face ca luni, 11 februare 2019, Consiliul Local Aiud si-a exprimat, intr-o sedinta extraordinara,de catre asociatiile aiudene, iar primarul Oana Badea le-a multumit public inclusiv printr-o postare pe Facebook sub titlul "".Contactata dene-a precizat ca aceste asociatii isi propun scopuri diferite si a subliniat cu mandrie: "Cred ca nu este nicaieri ceea ce reuseste Aiudul sa faca"."Datorita acestor asociatii si nu numai, zeci de elevi au beneficiat si beneficiaza de, sute de familii au beneficiat si beneficiaza de cate, persoanele cu dizabilitati au beneficiat si beneficiaza de, iar exemplele pot continua la nesfarsit. In acest sens,In acest sens, am multumitcondusa de doamna Fari Palko Ilona,condusa de doamna Campean Adriana,condus de doamna Duna Adriana,- Despartamantul 'Ovidiu Hulea' Aiud condusa de doamna Despina Stanciu, precum sicondusa de doamna Popa Mirela Felicia", a enumerat primarul.Am rugat-o pe Oana Badea sa ne povesteasca mai multe despre generozitatea aiudenilor."Ce sa va spun mai intai? De exemplu, Asociatia 'Un Pas Inainte Alexandra' este senzationala. E vorba despre o familie al carui copil a avut nesansa sa aiba mari probleme si toata experienta lor (fetita are acum aproape 20 de ani) au transformat-o intr-un centru de ingrijire pentru copii cu asemenea probleme.Noi am facut uncu ei si am facut un centru in care se lucreaza cu copii care au probleme de acel gen. Si aceasta asociatie are un bal caritabil", ne-a povestit primarul.Apoi, Asociatia "Maria Agapia" este "a unui aiudean care a plecat la studii in strainatate si care acum sustine cuexceptionali, copii care se inscriu in clasa intai si nu au o situatie materiala buna (ei fac colecta publica si le sustin financiar ghiozdanul, imbracamintea, inclusiv masa de pranz calda) ", ne-a dezvaluit Oana Badea.Si Asociatia ASTRA, pentru cultura si civilizatia transilvana, organizeaza un bal caritabil si, mai mult, "a instituit o bursa de merit pentru rezultate exceptionale, care poarta numele fostului presedinte Iacob Buta"."Anul trecut, 2018, cand am sarbatorit Centenarul Marii Uniri, in luna ianuarie. Evident ca nu ne-au ajuns cei pe care i-am strans acolo, dar balul in sine, plus donatorii care au curs, plus restul de bani pusi de Consiliul Local au facut ca la sfarsitul anului sa avem computer tomograf la Aiud, datorita oamenilor frumosi ai comunitatii, majoritatea voluntari si donatori in asociatiile aiudene.Am spus in ianuarie ca facem asta, in decembrie am adus in curtea spitalului computerul tomograf (foto) . Acum lucram la amenajarea spatiului unde va functiona computerul tomograf deja achizitionat.Ne-am unit in jurul unui obiectiv. Si stiti care a fost lucrul extraordinar?", ne-a marturisit edilul din Aiud.Asta ca sa nu mai vorbim despre Balul Caritabil Maltez, care se organizeaza anual si a ajuns la a 22-a editie!Oana Badea ne-a spus ca parteneriatul cu Serviciul de Ajutor Maltez in Romania - sucursala Aiud "s-a materializat in castigarea unui", al carui obiectiv general este "cresterea calitatii vietii pentru cel putin 500 de persoane prin investitii in dotari necesare infrastructurii sociale (realizarea unui centru de zi, a unei cantine sociale si a unei unitati de ingrijire la domiciliu) "."Valoarea totala a proiectului este de 3.692.022,75 lei (peste 817.300 euro), din care 3.586.181,49 lei (aproape 0,8 milioane euro) fiind fonduri nerambursabile, restul provenind din contributia beneficiarului", ne-a informat primarul."De aceea, am si scris pe Facebook, pentru ca eu nu cred ca mai e un loc in care sa se desfasoare, fiecare cu obiective stabilite diferite, asa ca mie mi s-a parut firesc sa le multumesc public.Si mi-a venit ideea ca de(5 septembrie - n.red.) sa ne strangem toate asociatiile intr-un picnic si sa vorbim despre lucrurile pe care le facem fiecare", ne-a mai spus Oana Badea.Intrebata de ce face primaria din Aiud asemenea lucruri, edilul ne-a explicat ca, in parteneriat cu asociatiile, autoritatea publica locala vrea sa "ofere solutii concrete si la timp pentru foarte multe din problemele aparent nerezolvabile sau de detaliu"."Viata fiecarui om este suma detaliilor mai mult sau mai putin frumoase. Comunitatea este cu atat mai unita cu cat avem stiinta despre modul in care putem fi de folos celor din jurul nostru. Iar asociatiile caritabile au marele rol de a fi prezente acolo unde trebuie, cand trebuie si asa cum are nevoie fiecare.Autoritatea locala trebuie sa fie un partener in adevaratul sens al cuvantului pentru toate asociatiile cu care poate rezolva nevoi aparent individuale. Comunitatea este formata din indivizi cu nevoie concrete, inclusiv cu nevoia de a fi ascultati si ajutati.De aceea, le-am multumit tuturor celor care daruiesc putin din timpul lor pentru a face bine altora! Iar aiudenilor care nu au apucat sa se implice inca le-am adresat invitatia de a se alatura oricareia dintre asociatii", ne-a mai spus primarul Aiudului, Oana Badea.