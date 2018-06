Premiera in Romania: Parcari pentru biciclete, securizate cu aplicatii IT

Ziare.

Accesul in containere se va face doar prin intermediul unei aplicatii mobile, care ofera utilizatorului doua coduri de acces: unul deschide usa, iar al doilea deschide lacatul electronic ce blocheaza bicicleta."Astfel, biciclistii din Sectorul 4 nu vor mai fi obligati sa-si care bicicletele pe scarile blocurilor si nici nu vor mai bloca culoarele de pe etaje, ci le vor lasa intr-un spatiu sigur, monitorizat video", se arata intr-un comunicat al Primariei Sector 4 remis miercuriPrimul container de acest fel va fi amplasat in zona Palatului Copiilor din Sector 4."Primul container de acest fel, folosit deja cu succes in Olanda, urmeaza sa fie amplasat in zona Palatului Copiilor din Sectorul 4 si va oferi posibilitatea tuturor celor ce locuiesc in zona ori vin in Parcurile Tineretului si Parcul Lumea Copiilor sa-si exprime opinia cu privire la oportunitatea achizitionarii a cel putin 30 de astfel de spatii", arata documentul.Sursa citata mai precizeaza ca, in primul an, accesul va fi gratuit la container, iar ulterior, cei care vor sa il foloseasca in continuare vor avea de achitat o "chirie modica ce va acoperi costurile de intretinere a spatiilor".Primaria mai anunta ca va monta si rastele metalice in zonele tuturor statiilor de metrou, in curtea liceelor ori in orice alt loc in care utilizatorii vehiculelor pe doua roti le vor transmite ca propuneri/sugestii catre Directia Mobilitate Urbana a Sectorului 4."In plus, in fiecare parcare publica nou amenajata in Sectorul 4, doritorii vor avea la dispozitie gratuit biciclete Pegas pe care le vor putea folosi in sistem ride-sharing", sustine Primaria."Suntem obligati sa le oferim biciclistilor solutii moderne de depozitare a bicicletelor, adaptate unei capitale europene. Este un proiect pilot, unic in Romania, asa ca dupa ce vom monta primul container, ma astept ca un numar mult mai mare de utilizatori sa ne transmita sugestiile lor!", a declarat Daniel Baluta, Primarul Sectorului 4, conform sursei citate.A.D.