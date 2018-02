Premiera nationala: Primaria Cluj subventioneaza chiria victimelor violentei domestice

Ziare.

com

Primarul Emil Boc a declarat, luni, in cadrul sedintei Consiliului Local Cluj-Napoca, unde s-a votat proiectul in premiera nationala, ca in bugetul local pe 2018 este prevazuta o suma de o jumatate de milion de euro pentru subventionarea chiriei."Consiliul Local Cluj-Napoca a aprobat un proiect in premiera nationala pe componenta victimelor in familie care, pentru prima data in Romania, beneficiaza de o subventie pentru a-si putea gasi chirie.De asemenea, proiectul vine sa-i sprijine pe toti cei care se afla intr-o stare de marginalizare sociala sau in risc de marginalizare sociala, adica nu au loc de munca, nu au suficiente venituri pentru intretinerea, la scoala, a copiilor, si a acoperi cheltuielile pe care le au cu chiria sau cu utilitatile. Scopul este sa nu ii lasam pe oameni sa se scufunde in saracie.Subventia chiriei, partiala sau integrala, se acorda pe o perioada de 12 luni, cu posibilitate de prelungire de 24 de luni, sumele fiind cuprinse intre 900 si 1.400 de lei pe luna. Pentru acest an avem prevazuta in bugetul local o suma de o jumatate de milion de euro", a spus Boc.Acesta a explicat ca se subventioneaza partea de chirie pentru ca beneficiarii sa isi poata gasi un loc de munca, sa poata razbi, sa isi poata intretine familiile."Primaria vine si, temporar, le intinde o mana de ajutor. Am pus si conditia ca, in situatia in care un solicitant nu are loc de munca, Primaria Cluj-Napoca in colaborare cu AJOFM Cluj cauta solutii, dar daca acesta refuza doua locuri de munca oferite, nu mai poate beneficia de acest sprijin.Scopul nostru este sa ii integram pe oameni, sa aiba locuri de munca, pentru ca cea mai buna forma de protectie sociala este si ramane locul de munca. Acei oameni care o duc greu, au venituri mici, au copii si o stare de sanatate precara, vor primi sprijin la subventionarea chiriei. Trebuie sa dam dovada ca suntem o comunitate solidara si cu cei care se afla in nevoie in oras", a explicat edilul Clujului.Emil Boc a precizat ca dupa ce dosarul solicitantului este verificat de specialistii Primariei Cluj-Napoca, acesta isi cauta o chirie, pe care o inregistreaza la ANAF, iar municipalitatea deconteaza lunar valoarea chiriei de la zero la 100%, in functie de situatia familiala a fiecaruia.Subventia la chirie este acordata victimelor violentei in familie care au un venit de pana la 1.500 de lei pe membru de familie si persoanelor cu venituri mici care au un venit de pana la 738 de lei pe membru de familie, cu conditia sa nu fi avut proprietati in ultimii 10 ani.