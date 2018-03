Presedintele PSD Alba a vorbit despre excluderea din partid a primarului din Ciugud: Nu se mandrea cu afisele PSD din comuna (Video)

Ziare.

El nu a oferit explicatii concrete, insa a spus ca Damian "nu este un om de echipa" si "nu se mandrea cu afisele PSD in comuna".El a lansat mai degraba aluzii, spunand despre Gheorghe Damian ca a primit like-uri pe Facebook de la adversari politici, avea prieteni in afara partidului, "era condus de altii care il disturba" si chiar isi facea concediile cu membri din alte partide, potrivit Alba24 "Suntem fermi pe pozitie. Am constatat prin like-urile primite pe Facebook ca este foarte apreciat de ceilalti, de adversarii politici (...) Poate sa faca o trecere mai lina fata de cei cu care este mai prieten de concediu, de altceva si fiecare ne vedem de lucrurile noastre. Ce am constatat in acest an: organizatia este mai linistita, mai determinata cu privire la ce avem de facut si are alt interes", a declarat Ioan Dirzu.Dirzu a mai spus ca primarului i s-au oferit mai multe functii, inclusiv cea de presedinte al PSD, insa "le-a refuzat, ca pe dansul nu-l intereseaza. Ulterior am inteles noi aceste lucruri".Potrivit lui Gheorghe Damian, excluderea sa ar fi fost un troc facut de Ioan Dirzu in schimbul sustinerii noului Guvern, insa presedintele organizatiei judetene spune ca nu este cazul de asa ceva, intrucat "conducerea partidului a inteles perfect despre ce este vorba si de ce am luat decizia pe care am luat-o".Amintim ca, Gheorghe Damian, primarul din Ciugud (Alba), comuna cu cea mai mare absorbtie de fonduri europene din Romania, a fost exclus oficial din PSD , saptamana trecuta.El a spus ca va ramane independent, nu va contesta decizia, criticand insa faptul ca nu i s-a oferit dreptul la aparare, iar decizia privind excluderea sa a fost luata de conducerea PSD Alba "noaptea ca hotii".