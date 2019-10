Primar PSD, dupa ce a premiat cu plapumi cuplurile varstnice: Dumneavoastra nu va cere nimeni nimic, decat voturi (Video)

Ziare.

In sala erau, in general, persoane varstnice din comuna, cu ocazia celebrarii cuplurilor care au implinit 50 de ani de casnicie.Evenimentul a avut loc la Caminul Cultural din localitatea Prunisor, judetul Mehedinti, iar sala a fost plina de persoane varstnice. La un moment dat, in timpul festivitatii, a intrat in sala si primarul Nandi Covlea care le-a adus batranilor plapumi, apoi a tinut un discurs.Potrivit realitateademehedinti.ro, edilul le-a promis batranilor introducerea retelelor de gaze si, in schimb, le-a cerut voturi."Ne-am gandit sa si premiem familiile care au implinit peste 50 de ani de casatorie, lucru foarte important si exemplu de urmat. Ce mai avem noi de facut ca sa fim acolo unde trebuie? Sa bagam gazele in comuna Prunisor.Nu v-am mintit niciodata cu nimic! Vom avea gaze si atunci putem spune ca avem de toate.. Ca sa putem si noi ajunge la bani, de la dumneavoastra cerem voturi, nimic altceva, decat voturi, iar dumneavoastra stiti acuma!", le-a spus primarul Nandi Covlea celor prezenti la eveniment.