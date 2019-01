Primaria a aprobat exproprieri de 20 de milioane de euro pentru largirea Prelungirii Ghencea

Largirea Prelungirii Ghencea costa aproape 559 de milioane de lei

largire la patru benzi a arterei Prelungirea Ghencea, intre str. Brasov si Centura Bucuresti;

realizarea unei piste de biciclete;

realizare cale dubla de tramvai;

amenajare trotuare;

modernizarea sistemului de iluminat;

modernizarea si extinderea retelei de apa si canal;

construirea unui nod intermodal cu parcare supraetajata la capatul Bulevardului Prelungirea Ghencea, in zona nodului rutier de la Domnesti;

largirea la patru benzi si pastrarea liniei de tramvai existente pe Bulevardul Ghencea pana la capatul liniei 41.

Ziare.

com

Proiectul vizeaza declansarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica "Penetratie Prelungirea Ghencea-Domnesti", in vederea continuarii lucrarilor de interes public local, informeaza un comunicat al Primariei Capitalei remis"Am avansat foarte mult cu acest proiect, care a fost blocat ani de zile si care presupune largirea la patru benzi a arterei Prelungirea Ghencea.Suntem in situatia sa votam faptul ca vom proceda la exproprieri in zona. Este vorba despre peste 500 de parcele,Acest proiect este esential pentru deblocarea traficului in zona, noua artera va avea cate doua benzi pe sens, linie de tramvai in zona mediana, piste de biciclete, trotuare cu o latime de 6 m, spatii verzi intre trotuar si partea carosabila", a declarat Firea.Toate intersectiile cu drumurile laterale vor fi reamenajate, iar cele cu strazile Brasov, Valea Oltului si Raul Doamnei vor fi semaforizate. Lucrarile presupun inclusiv extinderea retelei de apa si canalizare, adauga PMB in comunicat.Avand in vedere toate modificarile fata de vechiul proiect, a fost stabilit un nou coridor de expropriere, avizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bucuresti, in suprafata de 231.816 mp.In luna septembrie, Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat finantarea lucrarilor privind largirea arterei Prelungirea Ghencea Proiectul a fost adoptat in unanimitate, costul investitiei fiind de aproape 559 de milioane de lei.Obiectivele proiectului sunt:Locuitorii din Prelungirea Ghencea au iesit de nenumarate ori in strada si au protestat, fiind nemultumiti de infrastructura din zona.