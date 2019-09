Primaria Arad va prelua, prin expropriere, un teren din centru ca sa faca parc. Proprietarul voia blocuri

Ziare.

Primarul interimar, Calin Bibart (foto), a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca municipalitatea demareaza "procedura exproprierii de interes public" in cazul terenului fostei fabrici "Tricoul Rosu", de aproximativ 2 hectare, situat in zona ultra-centrala a orasului."Am luat decizia dupa ce proprietarul terenului (o firma din Timisoara - n.red.) ne-a transmis o adresa prin care informeaza ca doreste sa intocmeasca un Plan Urbanistic Zonal pentru construirea pe acel teren a unui complex rezidential cu functiuni complementare, in regim de inaltime S+P+10E.In urma cu doi ani, noi am initiat negocieri cu proprietarul in vederea achizitiei terenului, dar ne-au tot plimbat cu hartiile fara sa ne raspunda concret", a declarat Bibart.Potrivit reprezentantilor municipalitatii, proprietarul terenului vrea sa ridice blocuri cu zece etaje intr-o zona deja foarte aglomerata a orasului, in care lipseste spatiul verde."Am semnat azi (vineri - n.red.) adresa prin care le-am raspuns ferm ca nu se va construi niciun bloc acolo, unde ne dorim un parc, spatii de joaca pentru copii, un complex legat de parcul si lacul 'Padurice'. Urmeaza sa incepem procedurile legale pentru expropriere", a anuntat primarul.Bibart considera ca procedura legala ar putea dura un an si s-ar putea ajunge in instanta, dar proprietarul va putea contesta doar pretul primit, nu si exproprierea, pentru ca terenul va primi utilitate publica.Primarul nu a precizat daca s-au estimat costurile exproprierii si ale investitiei ulterioare.In urma cu trei ani, fostul primar al Aradului, Gheorghe Falca, lansa ideea achizitiei terenului fostei fabrici "Tricoul Rosu" cu scopul amenajarii unui parc. Discutiile cu firma care detine terenul nu au ajuns la nicio finalitate, iar in 2018 primarul declarase ca s-a renuntat la idee pentru ca investitia ar fi prea mare pentru bugetul local.Fabrica de textile "Tricoul Rosu" a fost inchisa in urma cu aproximativ 20 de ani, iar ulterior, cladirile au fost demolate, terenul fiind acoperit cu buruieni si vegetatie deasa, ceea ce ii face pe multi oameni ai strazii sa-si gaseasca refugiul in acel loc.