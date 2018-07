Primaria Brasov, amendata de Politia Rutiera pentru ca a schimbat niste sensuri unice

Ziare.

Reprezentantii institutiei sustin ca decizia a fost luata in baza unei hotarari a Comisiei de Circulatie, din care au facut parte si politistii.Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Brasov, Ionut Marin, Primaria Brasov a fost amendata pentru ca nu a mentinut sensul unic pe doua strazi din oras si a montat o noua semnalizare, fara avizul Politiei Rutiere."In cadrul comisiei de circulatie in care s-a pus problema desfiintarii vechii semnalizari, Biroul Rutier a sustinut ca activitatile sa se demareze doar dupa realizarea unui nou proiect de montare a semnalizarii si avizarea acestuia, conform prevederilor legale, de catre structura de Politie Rutiera.In pofida celor stabilite, Primaria municipiului Brasov a desfiintat vechea semnalizare si a montat o noua semnalizare, fara a prezenta proiectul Politiei Rutiere, in vederea avizarii.In cadrul discutiilor, Biroul Rutier a avut amendamente privind mentinerea sensurilor unice pe doua strazi: Cetinii si Zarand. Ca urmare a acestui fapt, Politia Rutiera a sanctionat Primaria Brasov cu amenda in valoare de 3.045 de lei", a declarat Ionut Marin, purtatorul de cuvant al IPJ Brasov.Primarul Brasovului, George Scripcaru, sustine ca decizia privind circulatia pe ambele sensuri a fost luata in baza unei hotarari a Comisiei de Circulatie, din care a facut parte si Politia Rutiera. Decizia ar fi fost luata pana la efectuarea unui studiu de circulatie in zona."Mi se pare o situatie destul de simpla, care poate sa fie reglata printr-o colaborare, cand se discuta o problema de circulatie pe o strada sau pe o anumita zona in oras. Lucrurile puteau fi gestionate altfel, decat sa se ajunga in aceasta situatie. Sigur ca o sa contestam.A fost o discutie care a avut loc in Comisia de Circulatie si la care a participat si reprezentantul Politiei Rutiere, noi am convenit ca sa facem un lucru pentru a rezolva aceasta problema fata de niste oameni si mi s-a parut ciudat ca, dupa ce am convenit impreuna sa facem acest lucru, sa ne trezim cu un proces verbal, pur si simplu sa ne uitam la el si sa intelegem care este situatia.Sa ne spuna ca nu am facut ceva ce am convenit de fapt impreuna. Am convenit ceva impreuna cu Politia Rutiera si apoi Politia Rutiera ne-a dat o amenda pentru ceea ce am convenit impreuna", a declarat Scripcaru.Mai mult, edilul din Brasov sustine ca la mijloc ar fi solicitarea unui dezvoltator imobiliar."Eu am raspuns la niste sesizari ale unor cetateni care locuiesc de 50-60 de ani impreuna, au cerut sa ii lasam asa cum sunt, eu am raspuns unor cetateni care aveau dreptate si m-am dus in Comisia de Circulatia si am propus sa tinem cont de acesti cetateni.Am convenit sa punem un panou cu doua sageti care sa stabileasca cine are prioritate, daca se intalnesc doi oameni pe strada. Discutam una si facem alta. Acum se circula pe ambele sensuri, cum era circulatia inainte, pentru ca nu exista alta posibilitate pe aceasta strada, nu poate fi largita.Politia Rutiera a considerat sa faca lucrul acesta, la solicitarea unui dezvoltator imobiliar, care nu respecta regulile, nu cred ca este un lucru corect fata de cetateni, din cauza unui dezvoltator sa modificam circulatia, ca sa aiba acces si sa intre cu utilaje de mare tonaj pe strada aceasta ingusta", a adaugat George Scripcaru.