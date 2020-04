Primaria Bucuresti incepe campania impotriva capuselor si tantarilor

Ziare.

com

"Astfel, pentru combaterea larvelor de tantari, pentru anul 2020, au fost prevazute 6 tratamente de larvicizare, care se vor realiza etapizat, in perioada", se arata intr-un comunicat de presa remis joiIn intervalul mentionat, echipele de dezinsectie "vor interveni pe toate malurile lacurilor din Capitala, in sistemul de apa si canal administrat de ApaNova, dar si in reteaua de canalizare administrata de Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti, locuri in care se intalnesc, cu predilectie, larvele de tantari".Substanta folosita este VECTOBAC (larvicid biologic) - avizata de Comisia Nationala pentru Biocide (aviz nr. RO/2017/0202/MRA/FR-2015-0038)."Pentru a putea combate eficient aparitia populatiei de tantari precum si pentru a impiedica dezvoltarea coloniilor de larve, Compania Municipala Eco Igienizare solicita", se mai precizeaza in comunicat.In ceea ce priveste combaterea, pentru anul in curs au fost prevazute 5 tratamente cu substanta MICROSIN (insecticid) - avizata de Comisia Nationala pentru Biocide (aviz nr. 1561BIO/18/12.24). Acestea se vor realiza in perioada aprilie-iunie."Astfel, se va interveni, pe timpul zilei, in toate parcurile si spatiile verzi din Municipiul Bucuresti, precum si pe spatiile verzi din proximitatea blocurilor de locuinte", mai precizeaza Primaria Capitalei.Conform sursei citate, decizia de demarare a campaniei de dezinsectie are la baza inclusiv "previziunile emise de meteorologi, care anunta", dar si informatia ca, "odata cu inceperea sezonului cald, aparitia tantarilor si a capuselor favorizeaza transmiterea unor boli extrem de periculoase pentru sanatatea oamenilor".