Primaria Capitalei a anuntat cine va asigura ingrijirea gazonului de pe Arena Nationala

Potrivit News.ro, castigatoarea licitatiei pentru ingrijirea gazonului de pe Arena Nationala este SC Sports Fields SRL, aceeasi firma care a avut pana acum contract cu FCSB, clubul lui George Becali, si care incasa de la acesta mai multi bani pentru National Arena si mai putini bani pentru ingrijirea bazei sportive private din Berceni.Initial, municipalitatea nu comunicase numele firmei castigatoare, ci doar faptul ca a fost finalizata licitatia si valoarea contractului.Astfel, SC Fields Sports SRL va asigura in continuare ingrijirea gazonului de pe Arena Nationala, contractul de aproape 100 de milioane de lei fiind incheiat pentru 45 de zile, interval in care se va finaliza o alta procedura, pe care Primaria Capitalei o pregateste in prezent.Firma detinuta de Stelian Dia este aceeasi care a asigurat ingrijirea gazonului de pe Arena Nationala pentru FCSB, in baza protocolului intre clubul lui Gigi Becali si Primaria Capitalei.Conform unor dezaluiri ale ziaristului Catalin Tolontan, protocolul prevedea ca institutia condusa de Gabriela Firea, fina omului de afaceri, sa achite contractul, "compensand din sumele aferente inchirierii stadionului si achitarii utilitatilor".Contractul a fost atribuit atunci clubului FCSB fara o procedura de achizitie publica.Mai multe reactii vehemente au avut loc duminica seara inaintea si in timpul partidei de Liga 1 dintre FCSB si Poli Iasi, meci din etapa cu numarul 3 a Ligii 1, meci care a avut loc pe Arena Nationala din Bucuresti, din cauza gazonului prost.