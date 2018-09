Primaria Capitalei a atribuit fara licitatie servicii pentru Zilele Bucurestiului, unde canta Rod Stewart: Asa prevede legea

Ziare.

com

Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) a achizitionat recent servicii pentru organizarea evenimentului "Zilele Bucurestiului", in valoare de peste un million de lei. Atribuirea s-a facut fara licitatie publica, iar Municipalitatea invoca in acest sens Lgea 96/2016, privind achizitiile publice, in care se specifica faptul ca serviciile culturale pot fi atribuite prin procedura directa daca nu depasesc pragul valoric impus de actul normativ."In vederea desfasurarii evenimentelor dedicate Zilelor Bucurestiului 2018 s-a evidentiat necesitatea achizitionarii unor servicii de organizare evenimente culturale. In urma consultarii catalogului electronic, nu au fost identificate anunturi care sa corespunda cerintelor caietului de sarcini aferent achizitiei. Astfel, s-a realizat o consultare a pietei, prin cereri de oferta catre mai multi operatori economici. Mentionam ca serviciile necesare sunt incluse in anexa nr. 2 a Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Serviciile au fost achizitionate prin procedura proprie intrucat valoarea estimata a acestora este mai mica decat pragul valoric prevazut de lege", se arata intr-un raspuns al Primariei Municipiului Bucuresti.Consiliul General al Municipului Bucuresti a aprobat la inceputul verii un proiect de hotarare care prevede ca Municipiul Bucuresti "sa suporte cheltuieli in cuantum de 1,54 de milioane de lei, cu TVA, necesare penru organizarea unor evenimente cultural-artistice integrate manifestarilor publice dedicate Zilelor Bucurestiului, in contextul Anului Centenarului Marii Uniri, respectiv concerte muzicale sustinute de catre artisti consacrati, intr-un cadru deosebit de atractiv, cu acces liber, atat cetatenii Capitalei, cat si pentru turistii care viziteaza Bucurestiul", se arata in proiectul votat in CGMB.In acest an, la "Zilele Bucurestiului", eveniment care va avea loc in perioada 21-23 septembrie, vor concerta artisti precum Rod Stewart sau Gheorghe Zamfir.